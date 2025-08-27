Кайрат – Селтик – 0:0 (3:2). Серия пенальти: шотландский позор. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча квалификации Q4 Лиги чемпионов
В квалификации Q4 Лиги чемпионов УЕФА встречались «Кайрат» Алматы и шотландский «Селтик».
Первый матч в шотландском Глазго завершился нулевой ничьей (0:0).
Во второй игре в Казахстане команды провели 120 минут без забитых голов. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0.
Судьбу путевки в основной этап Лиги чемпионов решила серия пенальти, в которой больше повезло хозяевам поля (пен. 3:2). Игроки команды Брендана Роджерса покидали поле разочарованными, коучу угрожает отставка.
🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q4
Ответный матч, 26 августа 2025
19:45. Кайрат (Казахстан) – Селтик (Шотландия) – 0:0, пен. 3:2 [первый матч – 0:0]
Серия пенальти: Ида (не забил), Громыко (не забил), Маккоуэн (не забил), Мартынович (1:0), Энгельс (1:1), Арад (2:1), Макгрегор (2:2), Сорокин (3:2), Маэда (не забил).
Видеообзор матча
События матча
