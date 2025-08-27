Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кайрат – Селтик – 0:0 (3:2). Серия пенальти: шотландский позор. Видеообзор
Лига Чемпионов
Проходит дальше Кайрат
26.08.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 0 : 0
3 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Селтик
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
27 августа 2025, 01:17 | Обновлено 27 августа 2025, 01:19
27
0

Кайрат – Селтик – 0:0 (3:2). Серия пенальти: шотландский позор. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча квалификации Q4 Лиги чемпионов

27 августа 2025, 01:17 | Обновлено 27 августа 2025, 01:19
27
0
Кайрат – Селтик – 0:0 (3:2). Серия пенальти: шотландский позор. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В квалификации Q4 Лиги чемпионов УЕФА встречались «Кайрат» Алматы и шотландский «Селтик».

Первый матч в шотландском Глазго завершился нулевой ничьей (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во второй игре в Казахстане команды провели 120 минут без забитых голов. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0.

Судьбу путевки в основной этап Лиги чемпионов решила серия пенальти, в которой больше повезло хозяевам поля (пен. 3:2). Игроки команды Брендана Роджерса покидали поле разочарованными, коучу угрожает отставка.

🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q4

Ответный матч, 26 августа 2025

19:45. Кайрат (Казахстан) – Селтик (Шотландия) – 0:0, пен. 3:2 [первый матч – 0:0]

Серия пенальти: Ида (не забил), Громыко (не забил), Маккоуэн (не забил), Мартынович (1:0), Энгельс (1:1), Арад (2:1), Макгрегор (2:2), Сорокин (3:2), Маэда (не забил).

Видеообзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Егор Сорокин (Кайрат).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Каллум Макгрегор (Селтик).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Офри Арад (Кайрат).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Арне Энгельс (Селтик).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Мартынович (Кайрат).
По теме:
Невероятная драма. Штутгарт в кубковом матче-триллере выиграл по пенальти
После 5:0 проблем не было. Буде-Глимт стал участником основного раунда ЛЧ
Лига будет с Пафосом. Жажа все решил: Црвена Звезда споткнулась на Кипре
Селтик серия пенальти Кайрат Алматы Брендан Роджерс Александр Мартынович Лига чемпионов Каллум Макгрегор Дайдзэн Маэда Адам Ида видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все результаты Кубка английской лиги. Сыграли три украинца, один в резерве
Футбол | 27 августа 2025, 00:43 0
Все результаты Кубка английской лиги. Сыграли три украинца, один в резерве
Все результаты Кубка английской лиги. Сыграли три украинца, один в резерве

Таловеров, Ярмолюк и Варфоломеев вышли на поле, Тутеров остался в запасе

Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Футбол | 26 августа 2025, 07:46 4
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать

Алексей Гуцуляк может покинуть «Полесье»

Серия пенальти. Кайрат и Селтик определили участника основного этапа ЛЧ
Футбол | 26.08.2025, 22:29
Серия пенальти. Кайрат и Селтик определили участника основного этапа ЛЧ
Серия пенальти. Кайрат и Селтик определили участника основного этапа ЛЧ
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Футбол | 26.08.2025, 09:12
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Теннис | 26.08.2025, 03:23
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
25.08.2025, 07:59 2
Бокс
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
26.08.2025, 11:17 9
Футбол
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
25.08.2025, 03:56
Футбол
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 31
Футбол
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 11
Футбол
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
25.08.2025, 00:02 2
Бокс
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
26.08.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем