Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кайрат – Селтик. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Кайрат
26.08.2025 19:45 - : -
Селтик
Прогноз
Лига чемпионов
27
0

Кайрат – Селтик. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 26 августа и начнется в 19:45 по Киеву

Кайрат – Селтик. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

26 августа на Центральный пройдет ответный матч финала квалификации Лиги чемпионов, в котором Кайрат встретится с Селтиком. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Кайрат

Команда в прошлом сезоне вернулась на первое место в Высшей Лиге страны. Это четвертый такой успех в истории - предыдущий был четыре года назад. И сейчас все еще есть вполне неплохие шансы удержать титул, но Тобол и особенно Астана имеют не меньше шансов на успех.

Тем более что пока что подопечные Уразбахтина плотно сосредоточены на борьбе в Лиге чемпионов. Там уже получилось пройти Олимпию Любляна (1:1 и 2:0), КуПС (0:2и 3:0) и братиславский Слован (по пенальти после обмена победами 1:0). Более того, аутсайдер сумел устоять в Глазго - там все закончилось нулевой ничьей. Вот только все равно дома нужно будет играть на победу. Или попытаются применить уже известный сценарий, с прохождением соперника по итогам послематчевых пенальти?

Селтик

Клуб всегда был одним из лидеров шотландского футбола. Но сейчас у него просто исчезла любая внятная конкуренция - если не считать разового успеха Рейнджерс времен Джеррарда, то вот уже полтора десятилетия длится коллекционирование титулов в Премьершипе, да и в львиной части других турниров внутри страны.

В прошлом сезоне подопечные Брендана Роджерса еще и в Лиге чемпионов смотрелись достойно, выйдя в плей-офф и создав там проблемы в Мюнхене Баварии, но все же уступив немцам. И сейчас, привычно солидно стартовав в Шотландии, футболисты явно уже видели себя в основном раунде главного еврокубка. Но в итоге дома, при, конечно же, полном доминировании над соперником (в итоге владели мячом 75 процентов времени!) так и не смогли ни разу распечатать голкипера.

Статистика личных встреч

До прошлой недели клубы из противоположных уголков зоны УЕФА не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что на выезде гости из Глазго исправятся. Теперь они уже отнесутся к сопернику серьезно, и выиграют в основное время ответного матча (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Кайрат
26 августа 2025 -
19:45
Селтик
Победа Селтика 1.63
По теме:
Пафос – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Сельта – Реал Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Брауншвейг – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
Кайрат Алматы Селтик Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
