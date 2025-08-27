Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  После 5:0 проблем не было. Буде-Глимт стал участником основного раунда ЛЧ
Лига Чемпионов
Штурм Грац
26.08.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:5 2 : 1
Будё-Глимт Проходит дальше
Лига чемпионов
27 августа 2025, 00:12 | Обновлено 27 августа 2025, 00:23
После 5:0 проблем не было. Буде-Глимт стал участником основного раунда ЛЧ

Австрийский Штурм, хоть и выиграл со счетом 2:1, этого недостаточно

После 5:0 проблем не было. Буде-Глимт стал участником основного раунда ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

26 августа в австрийском Клагенфурте состоялся ответный матч квалификации Q4 Лиги чемпионов.

Хотя «Штурм» Грац обыграл «Буде-Глимт» со счетом 2:1, этого было недостаточно для выхода в групповой этап.

В первом матче в Норвегии «Буде-Глимт» одержал разгромную победу (5:0), поэтому у австрийцев были минимальные шансы на камбэк.

На 15-й минуте норвежцы вышли вперед благодаря голу Матиаса Йоргенсена. Но хозяева быстро ответили: на 30-й минуте Сидю Ятта восстановил равновесие. Во втором тайме «Штурм» забил еще раз. Тим Эрманн на 73-й минуте установил окончательный счет (2:1).

По сумме двух матчей дальше прошел «Буде-Глимт». Норвежский клуб вышел в основной этап Лиги чемпионов, а австрийцы продолжат борьбу в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Ответные матчи, 26 августа 2025. Клагенфурт (Австрия)

Штурм Грац (Австрия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:1 (первый матч — 0:5)

Голы: Джатта, 30, Эрманн, 73 – Йоргенсен, 15

Лига чемпионов Буде-Глимт Штурм Грац Матиас Йоргенсен
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
