После 5:0 проблем не было. Буде-Глимт стал участником основного раунда ЛЧ

26 августа в австрийском Клагенфурте состоялся ответный матч квалификации Q4 Лиги чемпионов.

Хотя «Штурм» Грац обыграл «Буде-Глимт» со счетом 2:1, этого было недостаточно для выхода в групповой этап.

В первом матче в Норвегии «Буде-Глимт» одержал разгромную победу (5:0), поэтому у австрийцев были минимальные шансы на камбэк.

На 15-й минуте норвежцы вышли вперед благодаря голу Матиаса Йоргенсена. Но хозяева быстро ответили: на 30-й минуте Сидю Ятта восстановил равновесие. Во втором тайме «Штурм» забил еще раз. Тим Эрманн на 73-й минуте установил окончательный счет (2:1).

По сумме двух матчей дальше прошел «Буде-Глимт». Норвежский клуб вышел в основной этап Лиги чемпионов, а австрийцы продолжат борьбу в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Ответные матчи, 26 августа 2025. Клагенфурт (Австрия)

Штурм Грац (Австрия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:1 (первый матч — 0:5)

Голы: Джатта, 30, Эрманн, 73 – Йоргенсен, 15

