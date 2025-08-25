Штурм – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Матч начнется 26 августа в 22:00 по Киеву
Во вторник, 26 августа состоится поединок 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между австрийским «Штурмом» и норвежским «Буде-Глимтом». По киевскому времени игра начнется в 22:00. Первый матч завершился победой «Буде-Глимта» со счетом 5:0.
Штурм Грац
Действующий чемпион Австрии за 3 игры нового розыгрыша чемпионата получил 6 очков (2 победы и 1 проигрыш) и пока занимает 5 место турнирной таблицы. В кубке страны команда также начала отлично – в 1/32 финала «бело-черные» разгромили «Бишофсгофен» со счетом 0:4.
Однако старт в квалификации Лиги чемпионов получился у «Штурма» просто ужасным. Уже на 25-й минуте «Буде-Глимт» вел со счетом 3:0, а к концу матча норвежцам удалось забить еще 2 гола.
Будет/Глимт
За 19 игр чемпионата Норвегии в этом сезоне коллектив набрал 42 очка и пока занимает 1-е место, опережая Викинг благодаря лучшей разнице забитых/пропущенных голов. Однако в кубке не все так здорово – коллектив вылетел еще на стадии 1/16 финала от «Олесунна».
Для «Буде», как и для «Штурма», предыдущий матч стал первым в квалификации нынешней Лиги чемпионов. Клуб получил право начинать выступления с 4 квалификационного раунда благодаря победе в чемпионате прошлого сезона.
Личные встречи
До матча на прошлой неделе коллективы ни разу не встречались в очных поединках.
Интересные факты
- Беспроигрышная серия «Буде-Глимта» во всех турнирах продолжается уже 10 игр. Коллектив одержал 8 побед и дважды сыграл вничью.
- За 19 игр чемпионата «Буде-Глимт» пропустил 17 голов – лучший показатель среди всех команд турнира.
- «Штурм» завоевал 36 очков за 16 домашних игр в прошлом сезоне австрийской Бундеслиги – лучший результат среди всех команд.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.5.
22:00
