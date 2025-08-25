Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Штурм – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
25 августа 2025, 15:02 | Обновлено 25 августа 2025, 15:23
Штурм – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч начнется 26 августа в 22:00 по Киеву

25 августа 2025, 15:02 | Обновлено 25 августа 2025, 15:23
Штурм – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Буде/Глимт

Во вторник, 26 августа состоится поединок 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между австрийским «Штурмом» и норвежским «Буде-Глимтом». По киевскому времени игра начнется в 22:00. Первый матч завершился победой «Буде-Глимта» со счетом 5:0.

Штурм Грац

Действующий чемпион Австрии за 3 игры нового розыгрыша чемпионата получил 6 очков (2 победы и 1 проигрыш) и пока занимает 5 место турнирной таблицы. В кубке страны команда также начала отлично – в 1/32 финала «бело-черные» разгромили «Бишофсгофен» со счетом 0:4.

Однако старт в квалификации Лиги чемпионов получился у «Штурма» просто ужасным. Уже на 25-й минуте «Буде-Глимт» вел со счетом 3:0, а к концу матча норвежцам удалось забить еще 2 гола.

Будет/Глимт

За 19 игр чемпионата Норвегии в этом сезоне коллектив набрал 42 очка и пока занимает 1-е место, опережая Викинг благодаря лучшей разнице забитых/пропущенных голов. Однако в кубке не все так здорово – коллектив вылетел еще на стадии 1/16 финала от «Олесунна».

Для «Буде», как и для «Штурма», предыдущий матч стал первым в квалификации нынешней Лиги чемпионов. Клуб получил право начинать выступления с 4 квалификационного раунда благодаря победе в чемпионате прошлого сезона.

Личные встречи

До матча на прошлой неделе коллективы ни разу не встречались в очных поединках.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Буде-Глимта» во всех турнирах продолжается уже 10 игр. Коллектив одержал 8 побед и дважды сыграл вничью.
  • За 19 игр чемпионата «Буде-Глимт» пропустил 17 голов – лучший показатель среди всех команд турнира.
  • «Штурм» завоевал 36 очков за 16 домашних игр в прошлом сезоне австрийской Бундеслиги – лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.5.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
