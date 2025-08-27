Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Штурм – Буде-Глимт – 2:1. Норвежцы вышли в основу ЛЧ. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Штурм Грац
26.08.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:5 2 : 1
Будё-Глимт Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
27 августа 2025, 01:55 | Обновлено 27 августа 2025, 02:00
49
0

Штурм – Буде-Глимт – 2:1. Норвежцы вышли в основу ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации Q4 Лиги чемпионов

27 августа 2025, 01:55 | Обновлено 27 августа 2025, 02:00
49
0
Штурм – Буде-Глимт – 2:1. Норвежцы вышли в основу ЛЧ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

26 августа в австрийском Клагенфурте состоялся ответный матч квалификации Q4 Лиги чемпионов.

Хотя «Штурм» Грац обыграл «Буде-Глимт» со счетом 2:1, этого было недостаточно для выхода в групповой этап.

В первом матче в Норвегии «Буде-Глимт» одержал разгромную победу (5:0), поэтому у австрийцев были минимальные шансы на камбэк.

На 15-й минуте норвежцы вышли вперед благодаря голу Матиаса Йоргенсена. Но хозяева быстро ответили: на 30-й минуте Сидю Ятта восстановил равновесие. Во втором тайме «Штурм» забил еще раз. Тим Эрманн на 73-й минуте установил окончательный счет (2:1).

По сумме двух матчей дальше прошел «Буде-Глимт». Норвежский клуб вышел в основной этап Лиги чемпионов, а австрийцы продолжат борьбу в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Ответные матчи, 26 августа 2025. Клагенфурт (Австрия)

Штурм Грац (Австрия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:1 (первый матч — 0:5)

Голы: Джатта, 30, Эрманн, 73 – Йоргенсен, 15

Видео голов и обзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Тим Эрман (Штурм Грац).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Сиди Джатта (Штурм Грац).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Йоргенсен (Будё-Глимт).
По теме:
Копенгаген – Базель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Копенгаген – Базель. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Брюгге – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матиас Йоргенсен Штурм Грац Буде-Глимт видео голов и обзор Лига чемпионов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
Футбол | 26 августа 2025, 18:11 14
На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании

Волошин привлек внимание «Депортиво»

ПСЖ пытался выгнать украинского военного со стадиона из-за флага Украины
Футбол | 26 августа 2025, 21:01 21
ПСЖ пытался выгнать украинского военного со стадиона из-за флага Украины
ПСЖ пытался выгнать украинского военного со стадиона из-за флага Украины

Неприятная история из Франции

Карабах – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 27.08.2025, 02:01
Карабах – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Карабах – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
Футбол | 26.08.2025, 12:35
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Футбол | 26.08.2025, 07:46
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 11
Футбол
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
26.08.2025, 00:02
Бокс
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
25.08.2025, 04:03 5
Футбол
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 31
Футбол
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
25.08.2025, 00:07 1
Теннис
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
25.08.2025, 07:59 2
Бокс
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 2
Футбол
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем