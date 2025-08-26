26 августа состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Штурм Грац (Австрия) и Буде-Глимт (Норвегия).

Поединок пройдет на арене Вертерзее Штадион в Клагенфурте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 5:0 в пользу норвежского клуба.

Победитель противостояния выйдет в основной этап еврокубка.

Штурм – Буде-Глимт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.