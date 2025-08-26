Штурм – Буде-Глимт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q4 Лиги чемпионов 26 августа в 22:00
26 августа состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Штурм Грац (Австрия) и Буде-Глимт (Норвегия).
Поединок пройдет на арене Вертерзее Штадион в Клагенфурте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 5:0 в пользу норвежского клуба.
Победитель противостояния выйдет в основной этап еврокубка.
Штурм – Буде-Глимт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер – о поединке Кроуфорд – Канело
Ефим Конопля привлекает внимание «Севильи»