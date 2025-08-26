Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Штурм – Буде-Глимт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Штурм Грац
26.08.2025 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:5 - : -
Будё-Глимт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
26 августа 2025, 16:23
31
1

Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q4 Лиги чемпионов 26 августа в 22:00

26 августа 2025, 16:23
31
1
Getty Images/Global Images Ukraine

26 августа состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Штурм Грац (Австрия) и Буде-Глимт (Норвегия).

Поединок пройдет на арене Вертерзее Штадион в Клагенфурте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 5:0 в пользу норвежского клуба.

Победитель противостояния выйдет в основной этап еврокубка.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Штурм Грац Буде-Глимт смотреть онлайн Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
