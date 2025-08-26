Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лига будет с Пафосом. Жажа все решил: Црвена Звезда споткнулась на Кипре
26 августа 2025, 23:59 | Обновлено 27 августа 2025, 00:28
Лига будет с Пафосом. Жажа все решил: Црвена Звезда споткнулась на Кипре

Обидчики киевского Динамо вышли в основной раунд Лиги чемпионов

26 августа 2025, 23:59 | Обновлено 27 августа 2025, 00:28
Лига будет с Пафосом. Жажа все решил: Црвена Звезда споткнулась на Кипре
26 августа на стадионе в Лимасоле состоялся ответный матч раунда Q4 Лиги чемпионов, Пафос принимал Црвену Звезду.

Первая встреча в Белграде завершилась победой кипрского клуба со счетом 2:1.

В ответной игре счет открыли гости на 60-й минуте, забил Мирко Иванич.

Драматичная развязка случилась в конце игры. Жажа сравнял счет после передачи Пепе (1:1) и подарил Пафосу праздник.

Кипрский Пафос, обидчик Динамо в ЛЧ, получил путевку в основной этап Лиги чемпионов 2025/26. Црвена Звезда сыграет в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Ответный матч. 26 августа 2025, Лимасол (Кипр)

Пафос (Кипр) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Жажа, 89 – Мирко Иванич, 60

Пафос Лига чемпионов Црвена Звезда
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Trishovich
Жажа пафосным голом выкинул за шкирку любителей Пыпы из лиги чемпионов 
Trishovich
Газпром ушёл туда куда Ушла Унеча
+8
Footsburg
Пафосно покарали рашистських підхолуїв
Trishovich
Девочки из Сербии Щас будут пить водка с балалайка
adidas77
газм'ясовським повіям не бачити ЛЧ! 
Браво Пафос!  Я писав раніше і ще раз повторюся, цей Пафос є дуже класною командою!
Стюард #11
Ред стар будут даже ногами дома пиз...ить, не то что наши фанаты Дырнаму - похаяли, и ладно)) це просто свято якесь!)) 
Trishovich
Звезду в пьесду
Ревнивий муж Arera
Ашот, Arera мой. Не смей рушЫть  нашу натуральную  семью. 
Trishovich
Это было Чарующе и пафосно
Серба на Вербу
Maxcrimea10
Вiтання Пафосу - спосатку вибили без шансiв наших пiжонiв, а потiм генiальним обвiдним ударом вiдправили гопникiв додому. Гра команди сира, багато обрiзок, але тренерська думка та дисциплiна на висотi!
Trishovich
Коэльо Жажа 39 лет а этому 24 не вводите людей в заблуждение 
Trishovich
Этому Жажа 24,а Коэльо Жажа 39
Гугл в помощь
antt
Ну гол в доданий час, це трохи непафосно. Це по іншому називається. А якби не зрівняли це б взагалі було. Назвали б просто вискочкою. Але тепер вона в ЛЧ.
OKs100
Неплохо сыграл Жажа из Металлиста.
Frank Piter
Днонамо бы и от Звезды отлетело. Сербы хотя бы дали киприотам бой.
М-Харьков 1925
Жажа! Металлист! Харьков!
Как говорицца: є ще порох в порохівницях, так бурлит ещё в нем привитый в Первой Столице харьковский характер!!!
Пафосный
Аrera будет рад, харьковский характер Жажы пафосно накуканил сербов☝️
Пафосный
Пафос без пафоса накуканил евреев, шубеев и сербов☝️
Arera
:Жажа красавчик! Пора в Первой Столице ставить памятник этому выдающемуся игроку!
Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Крутенько, поздравляем! Пафос отличная команда, и Тель-Авивцы с ними играли на равных. Просто не повезло динамовцам с двумя сильными на данный момент клубами...
Не расстраивайтесь, будете вместе с горняками (не сомневаюсь что разобьём Серветт) в ЛК зажигать ! 😊
