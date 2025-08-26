Лига будет с Пафосом. Жажа все решил: Црвена Звезда споткнулась на Кипре

26 августа на стадионе в Лимасоле состоялся ответный матч раунда Q4 Лиги чемпионов, Пафос принимал Црвену Звезду.

Первая встреча в Белграде завершилась победой кипрского клуба со счетом 2:1.

В ответной игре счет открыли гости на 60-й минуте, забил Мирко Иванич.

Драматичная развязка случилась в конце игры. Жажа сравнял счет после передачи Пепе (1:1) и подарил Пафосу праздник.

Кипрский Пафос, обидчик Динамо в ЛЧ, получил путевку в основной этап Лиги чемпионов 2025/26. Црвена Звезда сыграет в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Ответный матч. 26 августа 2025, Лимасол (Кипр)

Пафос (Кипр) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Жажа, 89 – Мирко Иванич, 60

Фотогалерея