  4. Пафос – Црвена Звезда – 1:1. Обидчики Динамо празднуют. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Проходит дальше Пафос
26.08.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 1 : 1
Црвена Звезда
Лига чемпионов
27 августа 2025, 01:37 | Обновлено 27 августа 2025, 01:45
Пафос – Црвена Звезда – 1:1. Обидчики Динамо празднуют. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации Q4 Лиги чемпионов

Пафос – Црвена Звезда – 1:1. Обидчики Динамо празднуют. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

26 августа на стадионе в Лимасоле состоялся ответный матч раунда Q4 Лиги чемпионов, Пафос принимал Црвену Звезду.

Первая встреча в Белграде завершилась победой кипрского клуба со счетом 2:1.

В ответной игре счет открыли гости на 60-й минуте, забил Мирко Иванич.

Драматичная развязка случилась в конце игры. Жажа сравнял счет после передачи Пепе (1:1) и подарил Пафосу праздник.

Кипрский Пафос, обидчик Динамо в ЛЧ, получил путевку в основной этап Лиги чемпионов 2025/26. Црвена Звезда сыграет в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Ответный матч. 26 августа 2025, Лимасол (Кипр)

Пафос (Кипр) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Жажа, 89 – Мирко Иванич, 60

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Жажа (Пафос).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Мирко Иванич (Црвена Звезда).
Црвена Звезда Пафос Мирко Иванич видео голов и обзор Лига чемпионов
