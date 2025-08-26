26 августа на Альфамега (Лимассол) пройдет ответный матч финала квалификации Лиги чемпионов, в котором Пафос встретится с Црвеной Звездой. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Пафос

Команда совсем юна даже по кипрским меркам - чуть более десяти лет с момента запуска. Более того, она смогла только при нынешнем владельце, и даже лишь с действующим тренером, выйти на серьезные роли. Позапрошлый сезон принес первый трофей, кубок страны. В 2024/2025 футболисты и в Лиге конференций удачно выступали, и при этом сумели стать чемпионом на родине.

Этот трофей и отправил в нынешнюю квалификацию. Уже там получилось постепенно набрать обороты. Маккаби Тель-Авив прошли тяжело - не понятно, как бы закончили, если бы после домашней ничьей не играли с соперником в большинстве при третьем вратаре за матч у израильтян - вымучили 1:0. Но зато потом дважды сухо обыграли киевское Динамо и создали сенсацию в Белграде.

Црвена Звезда

Клуб привык не встречать сопротивление на внутренней арене. Конечно, он часто выигрывал даже во времена единой Югославии, и перед распадом даже взял Кубок европейских чемпионов. Но сейчас так просто никто, в том числе и Партизан, и в подметки не годится белградскому гранду. Но при этом на международной арене успехи не часто впечатляют.

Нынешний сезон начинается достаточно стандартно. Подопечные Владана Милоевича сметают всех на внутренней арене, выигрывая в основном крупно. При этом в рамках Лиги чемпионов тоже поначалу все удавалось: легко справились не только с Линкольн Ред Импс, но и с Лехом - поляков обыграли 3:1 уже в Познани. И, похоже, после этого футболисты банально недооценили следующего соперника. В наказание они уступили ему дома 1:2.

Статистика личных встреч

В прошлый вторник молодой кипрский проект впервые сыграл с этим соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что реванш гостей возможен. Но и хозяева понимают, что на кону, так что ждем зрелищный футбол и тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,69).