Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пафос – Црвена Звезда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Пафос
26.08.2025 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:1 - : -
Црвена Звезда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
26 августа 2025, 16:16
58
0

Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q4 Лиги чемпионов 26 августа в 22:00

Getty Images/Global Images Ukraine

26 августа состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Пафос (Кипр) и Црвена Звезда (Сербия).

Поединок пройдет на арене Альфамега Стэдиум в Лимассоле. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 2:1 в пользу кипрского клуба.

Победитель противостояния выйдет в основной этап главного еврокубка.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Пафос Црвена Звезда смотреть онлайн Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
