26 августа состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Пафос (Кипр) и Црвена Звезда (Сербия).

Поединок пройдет на арене Альфамега Стэдиум в Лимассоле. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 2:1 в пользу кипрского клуба.

Победитель противостояния выйдет в основной этап главного еврокубка.

Пафос – Црвена Звезда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.