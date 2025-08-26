Пафос – Црвена Звезда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q4 Лиги чемпионов 26 августа в 22:00
26 августа состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Пафос (Кипр) и Црвена Звезда (Сербия).
Поединок пройдет на арене Альфамега Стэдиум в Лимассоле. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 2:1 в пользу кипрского клуба.
Победитель противостояния выйдет в основной этап главного еврокубка.
Пафос – Црвена Звезда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
