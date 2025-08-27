Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шотландский позор. Брюгге забил 6 мячей в ворота Рейнджерс в отборе ЛЧ
Лига Чемпионов
Проходит дальше Брюгге
27.08.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 6 : 0
Глазго Рейнджерс
27 августа 2025, 23:55 | Обновлено 27 августа 2025, 23:58
Шотландский позор. Брюгге забил 6 мячей в ворота Рейнджерс в отборе ЛЧ

Бельгийский клуб вышел в основной раунд Лиги чемпионов

Шотландский позор. Брюгге забил 6 мячей в ворота Рейнджерс в отборе ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В Брюгге 27 августа состоялся ответный матч квалификации Q4 Лиги чемпионов УЕФА.

Бельгийский «Брюгге» на своем поле разгромил шотландский «Рейнджерс», забив 6 голов.

После поражения в первом домашнем матче (со счетом 1:3) шотландский клуб потерпел разгромное поражение на выезде со счетом 0:6.

По итогам двух встреч «Брюгге» получил путевку в основной раунд Лиги чемпионов, а «Рейнджерс» продолжит выступления в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Ответный матч, 27 августа 2025

Брюгге (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия) – 6:0 (первый матч – 3:1)

Голы: Трезольди, 5, Ванакен, 32, Сейс, 41, 45, Станкович, 45+2, Цолис, 58

Удаление: Ааронс, 8 (Рейнджерс)

Фотогалерея

Der Gartenzwerg
Селтік і Рейнджерс синхронно обхезались в ЛЧ і продовжать традиційно заробляти непогані бали в ЛЄ
