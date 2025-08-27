Шотландский позор. Брюгге забил 6 мячей в ворота Рейнджерс в отборе ЛЧ
Бельгийский клуб вышел в основной раунд Лиги чемпионов
В Брюгге 27 августа состоялся ответный матч квалификации Q4 Лиги чемпионов УЕФА.
Бельгийский «Брюгге» на своем поле разгромил шотландский «Рейнджерс», забив 6 голов.
После поражения в первом домашнем матче (со счетом 1:3) шотландский клуб потерпел разгромное поражение на выезде со счетом 0:6.
По итогам двух встреч «Брюгге» получил путевку в основной раунд Лиги чемпионов, а «Рейнджерс» продолжит выступления в Лиге Европы.
Лига чемпионов. Квалификация Q4
Ответный матч, 27 августа 2025
Брюгге (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия) – 6:0 (первый матч – 3:1)
Голы: Трезольди, 5, Ванакен, 32, Сейс, 41, 45, Станкович, 45+2, Цолис, 58
Удаление: Ааронс, 8 (Рейнджерс)
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фран Гонсалес переведен в «Реал Мадрид Кастилья»
Легендарный боксер – о бое Дэвис – Пол