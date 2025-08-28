Брюгге – Рейнджерс – 6:0. Кошмар для Шотландии. Видео голов и обзор

В Брюгге 27 августа состоялся ответный матч квалификации Q4 Лиги чемпионов УЕФА.

Бельгийский «Брюгге» на своем поле разгромил шотландский «Рейнджерс», забив 6 голов.

После поражения в первом домашнем матче (со счетом 1:3) шотландский клуб потерпел разгромное поражение на выезде со счетом 0:6.

По итогам двух встреч «Брюгге» получил путевку в основной раунд Лиги чемпионов, а «Рейнджерс» продолжит выступления в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Ответный матч, 27 августа 2025

Брюгге (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия) – 6:0 (первый матч – 3:1)

Голы: Тресольди, 5, Ванакен, 32, Сейс, 41, 45, Станкович, 45+2, Цолис, 50

Удаление: Ааронс, 8 (Рейнджерс)

Видео голов и обзор матча