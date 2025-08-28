Брюгге – Рейнджерс – 6:0. Кошмар для Шотландии. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации Q4 Лиги чемпионов
В Брюгге 27 августа состоялся ответный матч квалификации Q4 Лиги чемпионов УЕФА.
Бельгийский «Брюгге» на своем поле разгромил шотландский «Рейнджерс», забив 6 голов.
После поражения в первом домашнем матче (со счетом 1:3) шотландский клуб потерпел разгромное поражение на выезде со счетом 0:6.
По итогам двух встреч «Брюгге» получил путевку в основной раунд Лиги чемпионов, а «Рейнджерс» продолжит выступления в Лиге Европы.
Лига чемпионов. Квалификация Q4
Ответный матч, 27 августа 2025
Брюгге (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия) – 6:0 (первый матч – 3:1)
Голы: Тресольди, 5, Ванакен, 32, Сейс, 41, 45, Станкович, 45+2, Цолис, 50
Удаление: Ааронс, 8 (Рейнджерс)
Видео голов и обзор матча
События матча
