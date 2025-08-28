Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брюгге – Рейнджерс – 6:0. Кошмар для Шотландии. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Проходит дальше Брюгге
27.08.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 6 : 0
Глазго Рейнджерс
Лига чемпионов
28 августа 2025, 02:03 | Обновлено 28 августа 2025, 02:08
Брюгге – Рейнджерс – 6:0. Кошмар для Шотландии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации Q4 Лиги чемпионов

Брюгге – Рейнджерс – 6:0. Кошмар для Шотландии. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В Брюгге 27 августа состоялся ответный матч квалификации Q4 Лиги чемпионов УЕФА.

Бельгийский «Брюгге» на своем поле разгромил шотландский «Рейнджерс», забив 6 голов.

После поражения в первом домашнем матче (со счетом 1:3) шотландский клуб потерпел разгромное поражение на выезде со счетом 0:6.

По итогам двух встреч «Брюгге» получил путевку в основной раунд Лиги чемпионов, а «Рейнджерс» продолжит выступления в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Ответный матч, 27 августа 2025

Брюгге (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия) – 6:0 (первый матч – 3:1)

Голы: Тресольди, 5, Ванакен, 32, Сейс, 41, 45, Станкович, 45+2, Цолис, 50

Удаление: Ааронс, 8 (Рейнджерс)

Видео голов и обзор матча

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Христос Дзолис (Брюгге).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Александар Станкович (Брюгге).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Сейс (Брюгге).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Сейс (Брюгге).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Брюгге).
8’
Макс Эронз (Глазго Рейнджерс) получает красную карточку.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Трезольди (Брюгге).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
