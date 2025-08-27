Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брюгге – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Брюгге
27.08.2025 22:00 - : -
Глазго Рейнджерс
Лига чемпионов
Брюгге – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q4 Лиги чемпионов 27 августа в 22:00

Брюгге – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

27 августа состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Брюгге (Бельгия) и Рейнджерс (Шотландия).

Поединок состоится на арене Ян Брейдел Стадион. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча между этими коллективами завершилась со счетом 3:1 в пользу бельгийского клуба.

Победитель противостояния выйдет в основном этап главного еврокубка.

Брюгге – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Брюгге – Рейнджерс
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
