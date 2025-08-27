27 августа состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Брюгге (Бельгия) и Рейнджерс (Шотландия).

Поединок состоится на арене Ян Брейдел Стадион. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Первая встреча между этими коллективами завершилась со счетом 3:1 в пользу бельгийского клуба.

Победитель противостояния выйдет в основном этап главного еврокубка.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.