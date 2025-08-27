Брюгге – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q4 Лиги чемпионов 27 августа в 22:00
27 августа состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Брюгге (Бельгия) и Рейнджерс (Шотландия).
Поединок состоится на арене Ян Брейдел Стадион. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая встреча между этими коллективами завершилась со счетом 3:1 в пользу бельгийского клуба.
Победитель противостояния выйдет в основном этап главного еврокубка.
Брюгге – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко – о выборе наставника сборной Украины на старт отбора ЧМ-2026
Волошин привлек внимание «Депортиво»