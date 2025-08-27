Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брюгге – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Брюгге
27.08.2025 22:00 - : -
Глазго Рейнджерс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
27 августа 2025, 02:12 |
13
0

Брюгге – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 27 августа и начнется в 22:00 по Киеву

27 августа 2025, 02:12 |
13
0
Брюгге – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

27 августа на Ян Брейдел пройдет ответный матч финала квалификации Лиги чемпионов, в котором Брюгге встретится с Рейнджерс Глазго. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Брюгге

Команда в прошлом сезоне упустила шанс защитить снова титул в Про Лиге - все же упорство Роял Юнион было вознаграждено, он наконец-то стал чемпионом, потеснив, в отличие от предыдущих раундов борьбы, главного фаворита. Впрочем, в середине лета, сразу после каникул, удалось взять своеобразный реванш: 2:1 в Суперкубке. Впрочем, в бельгийском чемпионате уже все теряли очки, так что сложно кого-то назвать фаворитом.

В Лиге чемпионов уже получилось пройти первого же соперника - Ред Булл. Уде в Зальцбурге получилось выиграть, 1:0. Австрийцы, правда, побеждали потом в Бельгии, 2:0, но все получилось исправить. Особенно в последние десять минут, когда голами Боржеша и Ванакена хозяева оформили итоговую победу 3:2. А потом уверенно, 3:1, выиграли и на Айброксе.

Рейнджерс Глазго

Клуб, очевидно, имеет свой потолок. И могут только ностальгировать все причастные о коротком отрезке, когда тут работал Джеррард - с ним получилось наконец-то выиграть Премьершип. Но в целом нишей в последнее время стало второе место - Селтик никак не получается всерьез догнать. Вот и в прошлом сезоне от него отстали без шансов. Более того, и сейчас, уже при Мартине на тренерском посту, клуб стартовал только с пары ничьих на внутренней арене, и только со скромным Аллоа Атлетик в Кубке Лиги оформил победу, и сразу 4:2.

В Лиге чемпионов шотландцы смотрятся солиднее. Они успели пройти двух соперников - сначала Панатинаикос (2:0 и 1:1), потом - Викторию Пльзень (3:0 и 1:2). Но залогом продвижения были уверенные домашние победы. А в этом раунде в Глазго ухитрились проиграть 1:3!

Статистика личных встреч

До этого, в 1993-м году, в Кубке чемпионов шотландцы прошли соперника - 1:1 на выезде, 2:1 дома. Летом клубы решили провести контрольный матч, и закончили результативной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости чем-то удивят. Бельгийцы выиграли на выезде и должны победить и дома (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Брюгге
27 августа 2025 -
22:00
Глазго Рейнджерс
Победа Брюгге 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Веен – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Германии
Копенгаген – Базель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Копенгаген – Базель. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Брюгге Глазго Рейнджерс Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лига будет с Пафосом. Жажа все решил: Црвена Звезда споткнулась на Кипре
Футбол | 26 августа 2025, 23:59 43
Лига будет с Пафосом. Жажа все решил: Црвена Звезда споткнулась на Кипре
Лига будет с Пафосом. Жажа все решил: Црвена Звезда споткнулась на Кипре

Обидчики киевского Динамо вышли в основной раунд Лиги чемпионов

На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
Футбол | 26 августа 2025, 18:11 14
На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании

Волошин привлек внимание «Депортиво»

ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
Футбол | 26.08.2025, 12:35
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Бокс | 26.08.2025, 08:36
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Карабах – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 27.08.2025, 02:01
Карабах – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Карабах – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
25.08.2025, 00:43
Футбол
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
26.08.2025, 11:17 9
Футбол
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 82
Футбол
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
25.08.2025, 01:38 10
Бокс
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
25.08.2025, 16:56 12
Теннис
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 42
Футбол
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 2
Футбол
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем