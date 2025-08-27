27 августа на Ян Брейдел пройдет ответный матч финала квалификации Лиги чемпионов, в котором Брюгге встретится с Рейнджерс Глазго. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Брюгге

Команда в прошлом сезоне упустила шанс защитить снова титул в Про Лиге - все же упорство Роял Юнион было вознаграждено, он наконец-то стал чемпионом, потеснив, в отличие от предыдущих раундов борьбы, главного фаворита. Впрочем, в середине лета, сразу после каникул, удалось взять своеобразный реванш: 2:1 в Суперкубке. Впрочем, в бельгийском чемпионате уже все теряли очки, так что сложно кого-то назвать фаворитом.

В Лиге чемпионов уже получилось пройти первого же соперника - Ред Булл. Уде в Зальцбурге получилось выиграть, 1:0. Австрийцы, правда, побеждали потом в Бельгии, 2:0, но все получилось исправить. Особенно в последние десять минут, когда голами Боржеша и Ванакена хозяева оформили итоговую победу 3:2. А потом уверенно, 3:1, выиграли и на Айброксе.

Рейнджерс Глазго

Клуб, очевидно, имеет свой потолок. И могут только ностальгировать все причастные о коротком отрезке, когда тут работал Джеррард - с ним получилось наконец-то выиграть Премьершип. Но в целом нишей в последнее время стало второе место - Селтик никак не получается всерьез догнать. Вот и в прошлом сезоне от него отстали без шансов. Более того, и сейчас, уже при Мартине на тренерском посту, клуб стартовал только с пары ничьих на внутренней арене, и только со скромным Аллоа Атлетик в Кубке Лиги оформил победу, и сразу 4:2.

В Лиге чемпионов шотландцы смотрятся солиднее. Они успели пройти двух соперников - сначала Панатинаикос (2:0 и 1:1), потом - Викторию Пльзень (3:0 и 1:2). Но залогом продвижения были уверенные домашние победы. А в этом раунде в Глазго ухитрились проиграть 1:3!

Статистика личных встреч

До этого, в 1993-м году, в Кубке чемпионов шотландцы прошли соперника - 1:1 на выезде, 2:1 дома. Летом клубы решили провести контрольный матч, и закончили результативной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости чем-то удивят. Бельгийцы выиграли на выезде и должны победить и дома (коэффициент - 1,6).