Суркис пошел на уступки. Точная сумма трансфера Ваната из Динамо в Жирону

23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат готовится стать игроком «Жироны».

По информации источника, руководство «Динамо» согласилось продать украинца за меньшую сумму, чем его оценивали (20 млн евро). Команды остановились на цифре в 15 миллионов евро + 20 процентов от перепродажи футболиста.

Сейчас клубам осталось договориться только о том, как «Жирона» планирует выплачивать эти 15 миллионов. Президент киевлян требует максимум 2 транша (8+7 млн) в течение календарного года, испанцы предлагают 3 транша по 5 миллионов в течение 1,5 сезонов.

Причина отсутствия Ваната в сегодняшней заявке на матч с «Маккаби» — обоюдное желание сохранить игрока от травм.

В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».