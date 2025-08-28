Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис пошел на уступки. Точная сумма трансфера Ваната из Динамо в Жирону
Испания
28 августа 2025, 22:20 | Обновлено 28 августа 2025, 22:25
3150
1

Суркис пошел на уступки. Точная сумма трансфера Ваната из Динамо в Жирону

Киевляне обсуждают с «Жироной» последние детали трансфера

28 августа 2025, 22:20 | Обновлено 28 августа 2025, 22:25
3150
1
Суркис пошел на уступки. Точная сумма трансфера Ваната из Динамо в Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат готовится стать игроком «Жироны».

По информации источника, руководство «Динамо» согласилось продать украинца за меньшую сумму, чем его оценивали (20 млн евро). Команды остановились на цифре в 15 миллионов евро + 20 процентов от перепродажи футболиста.

Сейчас клубам осталось договориться только о том, как «Жирона» планирует выплачивать эти 15 миллионов. Президент киевлян требует максимум 2 транша (8+7 млн) в течение календарного года, испанцы предлагают 3 транша по 5 миллионов в течение 1,5 сезонов.

Причина отсутствия Ваната в сегодняшней заявке на матч с «Маккаби» — обоюдное желание сохранить игрока от травм.

В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».

По теме:
Официальных матчей в январе не будет. Динамо перешло в Лигу конференций
Динамо – Маккаби Тель-Авив – 1:0. Одного забитого мало. Видео гола и обзор
Быстрый гол вселил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
Динамо Киев трансферы Жирона Владислав Ванат трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Эпичная реклама при участии Златана Ибрагимовича и УЕФА. Шедевр
Футбол | 28 августа 2025, 23:01 0
ВИДЕО. Эпичная реклама при участии Златана Ибрагимовича и УЕФА. Шедевр
ВИДЕО. Эпичная реклама при участии Златана Ибрагимовича и УЕФА. Шедевр

Златан Ибрагимович и лучшая коллаборация с УЕФА

Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Бокс | 28 августа 2025, 06:00 5
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»

Мартин Баколе уверен в победе над украинским боксером

Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Футбол | 28.08.2025, 07:44
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Динамо обнародовало стартовый состав на матч ЛЕ против Маккаби Т-А
Футбол | 28.08.2025, 19:53
Динамо обнародовало стартовый состав на матч ЛЕ против Маккаби Т-А
Динамо обнародовало стартовый состав на матч ЛЕ против Маккаби Т-А
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Футбол | 28.08.2025, 00:10
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sahka1981
Цілком нормально.
Ответить
0
Популярные новости
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
27.08.2025, 05:14 6
Бокс
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
28.08.2025, 02:28 1
Бокс
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
26.08.2025, 19:02 14
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
27.08.2025, 08:25 2
Бокс
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
27.08.2025, 04:56 11
Футбол
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
28.08.2025, 07:12 30
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем