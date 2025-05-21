На звезду Динамо появились два претендента из АПЛ, которые дают 20 млн евро

23-летним нападающим киевского «Динамо» Владиславом Ванатом заинтересовались два клуба из чемпионата Англии по футболу.

По информации известного журналиста Экрема Конура, к форварду сборной Украины проявили интерес «Эвертон» и «Лидс» Юнайтед, который в следующем году будет выступать в АПЛ. Оба клуба готовы заплатить за игрока 20 миллионов евро, активировав его клаусулу в контракте.

В этом сезоне Ванат провел за «Динамо» 44 матча, в которых забил 21 гол и сделал 8 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что стала известна сумма, за которую Ванат может сменить клуб уже летом.