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  4. На звезду Динамо появились два претендента из АПЛ, которые дают 20 млн евро
Англия
21 мая 2025, 19:58 |
618
2

На звезду Динамо появились два претендента из АПЛ, которые дают 20 млн евро

На Владислава Ваната претендует «Эвертон» и «Лидс»

21 мая 2025, 19:58 |
618
2
На звезду Динамо появились два претендента из АПЛ, которые дают 20 млн евро
ФК Динамо. Владислав Ванат

23-летним нападающим киевского «Динамо» Владиславом Ванатом заинтересовались два клуба из чемпионата Англии по футболу.

По информации известного журналиста Экрема Конура, к форварду сборной Украины проявили интерес «Эвертон» и «Лидс» Юнайтед, который в следующем году будет выступать в АПЛ. Оба клуба готовы заплатить за игрока 20 миллионов евро, активировав его клаусулу в контракте.

В этом сезоне Ванат провел за «Динамо» 44 матча, в которых забил 21 гол и сделал 8 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что стала известна сумма, за которую Ванат может сменить клуб уже летом.

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Экрем Конур Владислав Ванат Эвертон Лидс Динамо Киев трансферы АПЛ трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Экрем Конур
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Комментарии 2
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Oleksandr
Нікому ця Вата не треба, крім падати і симулювати він так нічого і не вміє 
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+3
saltim
Летят утки
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+2
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