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Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 12:38 |
2467
1

Запрос сделан. На подписание Ваната появился претендент

В нападающем «Динамо» заинтересован «Трабзонспор»

21 мая 2025, 12:38 |
2467
1
Запрос сделан. На подписание Ваната появился претендент
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Украинский нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат привлекает внимание «Трабзонспора», сообщает Fotospor.

По информации источника, турецкий клуб нацелен на подписание фоврада сборной Украины и уже сделал запрос на трансфер, который киевский клуб отклонил.

Украинская сторона не намерена прощаться с Владиславом до квалификации в Лигу чемпионов. После нее клуб будет открыт к обсуждению перехода.

Ранее сообщалось о том, что стала известна сумма, за которую Ванат может сменить клуб уже летом.

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Владислав Ванат Динамо Киев Трабзонспор трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу
Даниил Кирияка Источник: Fotospor
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