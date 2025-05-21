Украина. Премьер лига21 мая 2025, 12:38 |
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Запрос сделан. На подписание Ваната появился претендент
В нападающем «Динамо» заинтересован «Трабзонспор»
21 мая 2025, 12:38 |
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Украинский нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат привлекает внимание «Трабзонспора», сообщает Fotospor.
По информации источника, турецкий клуб нацелен на подписание фоврада сборной Украины и уже сделал запрос на трансфер, который киевский клуб отклонил.
Украинская сторона не намерена прощаться с Владиславом до квалификации в Лигу чемпионов. После нее клуб будет открыт к обсуждению перехода.
Ранее сообщалось о том, что стала известна сумма, за которую Ванат может сменить клуб уже летом.
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