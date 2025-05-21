Запрос сделан. На подписание Ваната появился претендент

Украинский нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат привлекает внимание «Трабзонспора», сообщает Fotospor.

По информации источника, турецкий клуб нацелен на подписание фоврада сборной Украины и уже сделал запрос на трансфер, который киевский клуб отклонил.

Украинская сторона не намерена прощаться с Владиславом до квалификации в Лигу чемпионов. После нее клуб будет открыт к обсуждению перехода.

Ранее сообщалось о том, что стала известна сумма, за которую Ванат может сменить клуб уже летом.