Названа сумма, за которую Ванат может сменить клуб уже летом
В контракте Владислава прописана клаусула в размере 20 миллионов евро
Стала известна сумма, за которую украинский нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат может покинуть клуб, сообщает Футбол 24.
По информации источника, в контракте 23-летнего футболиста прописана клаусула в размере 20 миллионов евро. Соглашение между игроком и клубом рассчитано до лета 2027 года.
В текущем сезоне Владислав Ванат провел 44 матча на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 8 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что двумя игроками «Динамо» интересуются испанские клубы.
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