Названа сумма, за которую Ванат может сменить клуб уже летом

Стала известна сумма, за которую украинский нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат может покинуть клуб, сообщает Футбол 24.

По информации источника, в контракте 23-летнего футболиста прописана клаусула в размере 20 миллионов евро. Соглашение между игроком и клубом рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне Владислав Ванат провел 44 матча на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 8 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что двумя игроками «Динамо» интересуются испанские клубы.