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  4. Названа сумма, за которую Ванат может сменить клуб уже летом
Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 15:26 |
1687
1

Названа сумма, за которую Ванат может сменить клуб уже летом

В контракте Владислава прописана клаусула в размере 20 миллионов евро

20 мая 2025, 15:26 |
1687
1
Названа сумма, за которую Ванат может сменить клуб уже летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Стала известна сумма, за которую украинский нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат может покинуть клуб, сообщает Футбол 24.

По информации источника, в контракте 23-летнего футболиста прописана клаусула в размере 20 миллионов евро. Соглашение между игроком и клубом рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне Владислав Ванат провел 44 матча на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 8 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что двумя игроками «Динамо» интересуются испанские клубы.

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Владислав Ванат чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига клаусула Динамо Киев
Даниил Кирияка Источник: Футбол 24
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Микола Унгурян
якщо клаусула 20, то навряд чи перейде в іншу команду, 20 млн за нього ніхто не дасть
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