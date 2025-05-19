Двумя игроками Динамо интересуются испанские клубы. Названы фамилии

По информации журналиста Игоря Цыганыка, в услугах двух игроков Динамо заинтересованы испанские клубы.

Жирона присматривается и может сделать предложение по левому защитнику киевлян Константину Вивчаренко. Кроме того, еще один испанский клуб серьезно интересуется форвардом Владиславом Ванатом.

Президент Динамо Игорь Суркис в комментарии Цыганыку сказал, что команда и дальше будет делать ставку на украинских игроков и свою академию, чтобы добиваться прогресса и продавать лучших футболистов в топ-чемпионаты.

Вивчаренко в нынешнем сезоне провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Ванат забил 21 гол и сделал 8 результативных передач в 44 матчах.