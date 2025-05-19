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  4. Двумя игроками Динамо интересуются испанские клубы. Названы фамилии
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 20:33 | Обновлено 19 мая 2025, 20:39
909
1

Двумя игроками Динамо интересуются испанские клубы. Названы фамилии

Вивчаренко и Ванат могут оказаться в Ла Лиге

19 мая 2025, 20:33 | Обновлено 19 мая 2025, 20:39
909
1
Двумя игроками Динамо интересуются испанские клубы. Названы фамилии
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

По информации журналиста Игоря Цыганыка, в услугах двух игроков Динамо заинтересованы испанские клубы.

Жирона присматривается и может сделать предложение по левому защитнику киевлян Константину Вивчаренко. Кроме того, еще один испанский клуб серьезно интересуется форвардом Владиславом Ванатом.

Президент Динамо Игорь Суркис в комментарии Цыганыку сказал, что команда и дальше будет делать ставку на украинских игроков и свою академию, чтобы добиваться прогресса и продавать лучших футболистов в топ-чемпионаты.

Вивчаренко в нынешнем сезоне провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Ванат забил 21 гол и сделал 8 результативных передач в 44 матчах.

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Игорь Цыганык Динамо Киев Константин Вивчаренко Владислав Ванат Жирона Ла Лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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Burevestnik
ну не знаю-не знаю...
поділився цією новиною з бабусями з нашої вулиці, які сиділи на лавці.
так вони офіційно сказали шо Циганик пи...ить, тобто по нашому - це брехня.
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