Двумя игроками Динамо интересуются испанские клубы. Названы фамилии
Вивчаренко и Ванат могут оказаться в Ла Лиге
По информации журналиста Игоря Цыганыка, в услугах двух игроков Динамо заинтересованы испанские клубы.
Жирона присматривается и может сделать предложение по левому защитнику киевлян Константину Вивчаренко. Кроме того, еще один испанский клуб серьезно интересуется форвардом Владиславом Ванатом.
Президент Динамо Игорь Суркис в комментарии Цыганыку сказал, что команда и дальше будет делать ставку на украинских игроков и свою академию, чтобы добиваться прогресса и продавать лучших футболистов в топ-чемпионаты.
Вивчаренко в нынешнем сезоне провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
Ванат забил 21 гол и сделал 8 результативных передач в 44 матчах.
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поділився цією новиною з бабусями з нашої вулиці, які сиділи на лавці.
так вони офіційно сказали шо Циганик пи...ить, тобто по нашому - це брехня.