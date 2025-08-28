Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
28 августа 2025, 20:14 | Обновлено 28 августа 2025, 20:17
Стародубцева окончательно завершила выступления на US Open 2025

Юлия и Оксана Калашникова в трех сетах проиграли тандему Эйкери / Ходзуми

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила выступления в парном разряде на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде украинка и ее напарница Оксана Калашникова (Грузия) в трех сетах уступили тандему Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Эри Ходзуми (Япония) за 1 час и 59 минут.

US Open 2025. Пары, 1/32 финала

Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Эри Ходзуми (Япония) – Оксана Калашникова (Грузия) / Юлия Стародубцева (Украина) – 6:3, 3:6, 6:3

Стародубцева и Калашникова провели первый совместный матч.

Эйкери и Ходзуми во втором круге US Open поборются против победительниц противостояния Лейла Фернандес / Винус Уильямс – Людмила Киченок / Эллен Перес.

Стародубцева на мейджоре в Нью-Йорке сыграла и в одиночном разряде, где в 1/64 финала проиграла Анне Блинковой.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
