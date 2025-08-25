Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева разгромно проиграла матч 1/64 финала US Open 2025
US Open
25 августа 2025, 03:21 | Обновлено 25 августа 2025, 03:28
156
1

Стародубцева разгромно проиграла матч 1/64 финала US Open 2025

Юлия в двух сетах без особых шансов уступила Анне Блинковой

25 августа 2025, 03:21 | Обновлено 25 августа 2025, 03:28
156
1
Стародубцева разгромно проиграла матч 1/64 финала US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 66) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде украинка потерпела поражение от «нейтралки» Анны Блинковой (WTA 78) в двух сетах за 1 час и 29 минут.

US Open 2025. 1/64 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Анна Блинкова – 3:6, 1:6

Стародубцева провела первое очное противостояние против Блинковой.

Юлия в третий раз в карьере выступила на US Open. Стародубцевой пока что ни разу не удалось пробиться во второй круг.

Юлия проиграла четвертый матч подряд. В последний раз она побеждала в конце июля, когда одолела Магдалену Френх во втором раунде тысячника в Монреале.

Блинкова в 1/32 финала американского мейджора встретится либо с Джессикой Пегулой, либо с Майяр Шериф.

Украину в основе слэма в Нью-Йорке продолжат представлять три теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. В понедельник свои стартовые поединки проведут Даяна Ястремская и Элина Свитолина.

По теме:
Камбек дня: японка на US Open отыграла 7 матчболов и вышла в 1/32 финала
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Юлия Стародубцева Анна Блинкова US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Бокс | 24 августа 2025, 10:40 0
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»

Известный в прошлом тренер – о Джо Луисе

Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Биатлон | 24 августа 2025, 11:41 0
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа

Фредрик Линдстрем стал врачом юношеской команды

Обмен уколами. Фулхэм и Ман Юнайтед разошлись миром в матче АПЛ
Футбол | 24.08.2025, 20:29
Обмен уколами. Фулхэм и Ман Юнайтед разошлись миром в матче АПЛ
Обмен уколами. Фулхэм и Ман Юнайтед разошлись миром в матче АПЛ
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Футбол | 24.08.2025, 13:19
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Юлия Стародубцева – Анна Блинкова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Теннис | 25.08.2025, 00:50
Юлия Стародубцева – Анна Блинкова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Юлия Стародубцева – Анна Блинкова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vlad Holl
Позорисько. 
Ответить
0
Популярные новости
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
23.08.2025, 00:58
Бокс
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
23.08.2025, 05:12 2
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 1
Бокс
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
23.08.2025, 11:18 1
Футбол
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 2
Футбол
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем