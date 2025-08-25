Стародубцева разгромно проиграла матч 1/64 финала US Open 2025

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 66) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде украинка потерпела поражение от «нейтралки» Анны Блинковой (WTA 78) в двух сетах за 1 час и 29 минут.

US Open 2025. 1/64 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Анна Блинкова – 3:6, 1:6

Стародубцева провела первое очное противостояние против Блинковой.

Юлия в третий раз в карьере выступила на US Open. Стародубцевой пока что ни разу не удалось пробиться во второй круг.

Юлия проиграла четвертый матч подряд. В последний раз она побеждала в конце июля, когда одолела Магдалену Френх во втором раунде тысячника в Монреале.

Блинкова в 1/32 финала американского мейджора встретится либо с Джессикой Пегулой, либо с Майяр Шериф.

Украину в основе слэма в Нью-Йорке продолжат представлять три теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. В понедельник свои стартовые поединки проведут Даяна Ястремская и Элина Свитолина.