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WTA
31 июля 2025, 02:17 | Обновлено 31 июля 2025, 02:30
807
7

Убедительный реванш. Стародубцева в Монреале уничтожила 21-ю сеяную

Юлия переиграла Магдалену Френх в матче 1/32 финала тысячника в Канаде

31 июля 2025, 02:17 | Обновлено 31 июля 2025, 02:30
807
7
Убедительный реванш. Стародубцева в Монреале уничтожила 21-ю сеяную
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 73) вышла в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Во втором раунде украинка в двух сетах разгромила 21-ю сеяную Магдалену Френх (WTA 25) за 1 час и 10 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Магдалена Френх (Польша) [21] – 6:1, 6:1

Это была третья встреча соперниц. Юлия добыла первую победу в очных противостояниях с полькой. В частности, Стародубцева взяла реванш у Френх за поражение недельной давности на старте пятисотника в Вашингтоне.

В первом круге Монреаля Стародубцева одолела Ван Яфань. Ее следующей оппоненткой будет Клара Таусон (Дания, WTA 19), которая посеяна под 16-м номером.

Юлия стала третьей представительницей Украины после Марты Костюк и Даяны Ястремской, которой удалось выйти в 1/16 финала на кортах Монреаля-2025.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Олег Мандрівник
6-1, 6-1
Просто уничтожила
Есть понимание игры, как разобрать соперницу. Далее посмотрим 
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+3
introvert
Теніс все ще далекий від феєричного і на любителя, але прогрес Юлі очевидний. Більше думки, значно менше невимушених помилок. Френх, в свою чергу, другим сьогодні розкидалась за обох, а першого в її діях не було зовсім.
Не бачив їх попередню зустріч, але не уявляю, в що мала грати Стародубцева, щоб програти ТАКІЙ польці. Тож, сподіваюсь, в Вашингтоні Френх все ж таки більше була схожа на тенісистку.
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+2
Ігор Вишталюк
Das ist fantastisch! Це було шедевраоьно!
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+2
NM16071
А що це було? Бо матчу не бачила. Стародубцева пробудилася. чи Френх заснула?
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+1
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Falko
Походу, в Юльці буде кар'єрхай. Навіть якщо програє Кларі.
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0
Met1925
Рад победе харьковчанки...!!!
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-1
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