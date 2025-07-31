Убедительный реванш. Стародубцева в Монреале уничтожила 21-ю сеяную

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 73) вышла в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Во втором раунде украинка в двух сетах разгромила 21-ю сеяную Магдалену Френх (WTA 25) за 1 час и 10 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Магдалена Френх (Польша) [21] – 6:1, 6:1

Это была третья встреча соперниц. Юлия добыла первую победу в очных противостояниях с полькой. В частности, Стародубцева взяла реванш у Френх за поражение недельной давности на старте пятисотника в Вашингтоне.

В первом круге Монреаля Стародубцева одолела Ван Яфань. Ее следующей оппоненткой будет Клара Таусон (Дания, WTA 19), которая посеяна под 16-м номером.

Юлия стала третьей представительницей Украины после Марты Костюк и Даяны Ястремской, которой удалось выйти в 1/16 финала на кортах Монреаля-2025.