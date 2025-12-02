Смерть Мунтяна, позор Динамо в УПЛ, признание Усика, сенсация Шахтера

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 1 декабря

1А. Антирекорд обновлен: Динамо впервые проиграло четыре матча УПЛ подряд

​​ Уже подопечные Игоря Костюка 1 декабря сенсационно уступили команде Полтава (1:2)

1B. КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и великой трагедии, которая произошла перед игрой

Киевляне проиграли «Полтаве» – 1:2

2. Не хватило минуты до победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса

​​Гол Эгиналду спас «горняков» на последней минуте

3. Александр УСИК: «Мне неинтересно сразиться с этим боксером. Говорю, как есть»

Чемпион мира по Украине отказался выходить на ринг против британца Фабио Вордли

4. На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо

Ушел из жизни Владимир Мунтян

5. She Plays. Женская сборная Украины сенсационно обыграла команду Австрии

​​​Матч состоялся на международном турнире в испанском Кадисе

6А. Голкипер сборной Украины выставлен на трансфер

Хаби Алонсо не рассчитывает на Лунина

6B. Эвертон планирует обменять Миколенко. Известно, где продолжит карьеру украинец

Украинский защитник может перейти в другой клуб АПЛ

7. Подрез разгромила «нейтральную» 162-ю ракетку на турнире WTA 125 в Анже

​​​Вероника стартовала в основной сетке соревнований по убедительной победе над Чараевой

8. Перуджа Плотницкого укрепила лидерство в таблице после сухой победы

Команда украинца уверенно обыграла Чистерну

9. Украинец примет участие в финале сезона Формулы-1

Александр Бондарев будет соревноваться во втором этапе чемпионата F1 GP Trophy Race

10. От Буффона до Доннаруммы: 5 вратарских легенд Милана

​​​Блогер Sport.ua – о выдающихся голкиперах-«миланистах»