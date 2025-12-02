Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 декабря 2025, 08:12 | Обновлено 02 декабря 2025, 08:18
Смерть Мунтяна, позор Динамо в УПЛ, признание Усика, сенсация Шахтера

Главные новости за 1 декабря на Sport.ua

ФК Динамо Киев.

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 1 декабря

1А. Антирекорд обновлен: Динамо впервые проиграло четыре матча УПЛ подряд
​​ Уже подопечные Игоря Костюка 1 декабря сенсационно уступили команде Полтава (1:2)

1B. КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и великой трагедии, которая произошла перед игрой
Киевляне проиграли «Полтаве» – 1:2

2. Не хватило минуты до победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
​​Гол Эгиналду спас «горняков» на последней минуте

3. Александр УСИК: «Мне неинтересно сразиться с этим боксером. Говорю, как есть»
Чемпион мира по Украине отказался выходить на ринг против британца Фабио Вордли

4. На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
Ушел из жизни Владимир Мунтян

5. She Plays. Женская сборная Украины сенсационно обыграла команду Австрии
​​​Матч состоялся на международном турнире в испанском Кадисе

6А. Голкипер сборной Украины выставлен на трансфер
Хаби Алонсо не рассчитывает на Лунина

6B. Эвертон планирует обменять Миколенко. Известно, где продолжит карьеру украинец
Украинский защитник может перейти в другой клуб АПЛ

7. Подрез разгромила «нейтральную» 162-ю ракетку на турнире WTA 125 в Анже
​​​Вероника стартовала в основной сетке соревнований по убедительной победе над Чараевой

8. Перуджа Плотницкого укрепила лидерство в таблице после сухой победы
Команда украинца уверенно обыграла Чистерну

9. Украинец примет участие в финале сезона Формулы-1
Александр Бондарев будет соревноваться во втором этапе чемпионата F1 GP Trophy Race

10. От Буффона до Доннаруммы: 5 вратарских легенд Милана
​​​Блогер Sport.ua – о выдающихся голкиперах-«миланистах»

главные новости
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
