Антирекорд обновлен: Динамо впервые проиграло четыре матча УПЛ подряд

Киевское Динамо обновило антирекорд по количеству проигранных матчей подряд в Украинской Премьер-лиги.

Теперь лузстрик легендарного клуба составляет аж четыре матча – ранее такой серии у столичного гранда никогда не было.

1 декабря уже подопечные Игоря Костюка, который стал временно исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Александра Шовковского, проиграли в 14-м туре Полтаве со счетом 1:2.

В последний раз Динамо в чемпионате Украины побеждало 26 октября, когда разгромило Кривбасс 4:0 на своем поле в 10-м туре.

Результаты Динамо за последние пять матчей в УПЛ:

26.10. 10-й тур: Динамо – Кривбасс – 4:0

– Кривбасс – 4:0 02.11. 11-й тур: Шахтер – Динамо – 3:1

– Динамо – 3:1 09.11. 12-й тур: Динамо – ЛНЗ Черкассы – 0:1

– 0:1 22.11. 13-й тур: Колос – Динамо – 2:1

– Динамо – 2:1 01.12. 14-й тур: Динамо – Полтава – 1:2

