Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 17:45
Антирекорд обновлен: Динамо впервые проиграло четыре матча УПЛ подряд

Уже подопечные Игоря Костюка 1 декабря сенсационно уступили команде Полтава (1:2)

ФК Динамо Киев

Киевское Динамо обновило антирекорд по количеству проигранных матчей подряд в Украинской Премьер-лиги.

Теперь лузстрик легендарного клуба составляет аж четыре матча – ранее такой серии у столичного гранда никогда не было.

1 декабря уже подопечные Игоря Костюка, который стал временно исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Александра Шовковского, проиграли в 14-м туре Полтаве со счетом 1:2.

В последний раз Динамо в чемпионате Украины побеждало 26 октября, когда разгромило Кривбасс 4:0 на своем поле в 10-м туре.

Результаты Динамо за последние пять матчей в УПЛ:

  • 26.10. 10-й тур: Динамо – Кривбасс – 4:0
  • 02.11. 11-й тур: Шахтер – Динамо – 3:1
  • 09.11. 12-й тур: Динамо – ЛНЗ Черкассы – 0:1
  • 22.11. 13-й тур: Колос – Динамо – 2:1
  • 01.12. 14-й тур: Динамо – Полтава – 1:2

Таблица УПЛ 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 13 9 3 1 35 - 10 01.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк 30
2 ЛНЗ 14 9 2 3 15 - 8 06.12.25 13:00 ЛНЗ - Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ 29
3 Полесье 14 8 3 3 23 - 8 07.12.25 18:00 Рух Львов - Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье 27
4 Колос Ковалевка 14 6 5 3 16 - 12 06.12.25 15:30 Колос Ковалевка - Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка 23
5 Кривбасс 13 6 3 4 22 - 21 01.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс 21
6 Металлист 1925 14 5 6 3 15 - 11 07.12.25 15:30 Металлист 1925 - Верес30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ 21
7 Динамо Киев 14 5 5 4 30 - 20 06.12.25 18:00 Кудровка - Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс 20
8 Заря 14 5 5 4 18 - 16 05.12.25 18:00 Заря - Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря 20
9 Карпаты Львов 14 4 7 3 18 - 17 05.12.25 18:00 Заря - Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов 19
10 Верес 14 4 6 4 13 - 14 07.12.25 15:30 Металлист 1925 - Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря 18
11 Оболонь 14 4 5 5 11 - 21 06.12.25 13:00 ЛНЗ - Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье 17
12 Кудровка 14 4 2 8 17 - 27 06.12.25 18:00 Кудровка - Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка 14
13 Рух Львов 14 4 1 9 12 - 22 07.12.25 18:00 Рух Львов - Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов 13
14 Эпицентр 14 3 2 9 15 - 22 08.12.25 15:30 Полтава - Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр 11
15 Александрия 14 2 4 8 13 - 24 07.12.25 13:00 Кривбасс - Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр 10
16 Полтава 14 2 3 9 13 - 33 08.12.25 15:30 Полтава - Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка 9
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Demid Romanchik
Стабильность признак класса.Наслаждайтесь
+2
_ Moore
60 років за Динамо - а чотири бублика поспіль не пригадую. Бо не було. Статистики кажуть, що востаннє таке було 1945 року... Тоді Динамо займало останнє місце у вишці.
+2
РЛС Рада
не ну *лять Полтаве проиграть это нужно было прям постараться  
+1
Ukraine
Краще аналізувати матчів 10 останніх включаючи Європу.
Ось там цікаво....
+1
Микола Унгурян
молодці, давайте продовжуйте ((((
в.о. тренера може сміливо всю т.зв. "основу" відправити на смітник, взяти молодь і з неї ліпити вже нову команду. А сміття з основи - якщо будуть бажаючі купити то продавати за ту ціну що пропонують
0
