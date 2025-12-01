Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полтава, наказав Динамо, впервые в истории выиграла выездной матч в УПЛ
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 17:35 | Обновлено 01 декабря 2025, 17:57
Полтава, наказав Динамо, впервые в истории выиграла выездной матч в УПЛ

И добыла всего вторую победу в высшем дивизионе Украины...

ФК Полтава

1 декабря Полтава добыла первую победу в выездном матче Украинской Премьер-лиги за всю историю клуба (с 2011 года).

В понедельник команда в Киеве переиграла Динамо со счетом 2:1 благодаря голам Владимира Одарюка и Евгения Мисюры.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полтава проводит дебютный сезон в элитном дивизионе Украины. Для подопечных Павла Матвийченко это вторая победа в УПЛ и первая за 4 месяца – 8 августа полтавчане одолели Верес 1:0 на своем поле во втором туре.

В таблице чемпионата Украины 2025/26 Полтава теперь имеет в своем активе девять очков за 14 игр. Коллектива Матвийченко располагается на последнем, 16-м месте. Динамо с 20 баллами идет на седьмой позиции.

Таблица УПЛ 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 13 9 3 1 35 - 10 01.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк 30
2 ЛНЗ 14 9 2 3 15 - 8 06.12.25 13:00 ЛНЗ - Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ 29
3 Полесье 14 8 3 3 23 - 8 07.12.25 18:00 Рух Львов - Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье 27
4 Колос Ковалевка 14 6 5 3 16 - 12 06.12.25 15:30 Колос Ковалевка - Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка 23
5 Кривбасс 13 6 3 4 22 - 21 01.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс 21
6 Металлист 1925 14 5 6 3 15 - 11 07.12.25 15:30 Металлист 1925 - Верес30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ 21
7 Динамо Киев 14 5 5 4 30 - 20 06.12.25 18:00 Кудровка - Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс 20
8 Заря 14 5 5 4 18 - 16 05.12.25 18:00 Заря - Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря 20
9 Карпаты Львов 14 4 7 3 18 - 17 05.12.25 18:00 Заря - Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов 19
10 Верес 14 4 6 4 13 - 14 07.12.25 15:30 Металлист 1925 - Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря 18
11 Оболонь 14 4 5 5 11 - 21 06.12.25 13:00 ЛНЗ - Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье 17
12 Кудровка 14 4 2 8 17 - 27 06.12.25 18:00 Кудровка - Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка 14
13 Рух Львов 14 4 1 9 12 - 22 07.12.25 18:00 Рух Львов - Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов 13
14 Эпицентр 14 3 2 9 15 - 22 08.12.25 15:30 Полтава - Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр 11
15 Александрия 14 2 4 8 13 - 24 07.12.25 13:00 Кривбасс - Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр 10
16 Полтава 14 2 3 9 13 - 33 08.12.25 15:30 Полтава - Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка 9
Полная таблица

По теме:
Антирекорд обновлен: Динамо впервые проиграло четыре матча УПЛ подряд
Четвертое подряд поражение Динамо в УПЛ. Полтава не побеждала с августа
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Полтава Динамо Киев Динамо - Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Павел Матвийченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Alexander Киев
Де ті всі клоуни дирнами, що тут писали до матчу що виграють на ізі забʼють по 7-9 голів? 🤣
Ответить
+3
Alexander Киев
У буків на виграш Динамо тут стоїть коф 1.01, на нічию 202, на поразку 202. Тобто скоріше Дніпро потече назад, ніж полтавці розживуться очками в столиці! 
Коментували до матчу 🤣🤣🤣🤣
Ответить
+1
C.Пеклов
Ганьба ганебна.
Ответить
0
FunnyCat_____
а вообще пока команда не сменит владельцев то ничего кардинально не изменится 
Ответить
0
Ukraine
Я писав до мату що Полтава повина рвати клуб ДК .
Всі мінусували і сміялись....
Ну що викусили? )))
Ответить
0
Gargantua
надеюсь Суркис доволен, красонулся решительно всех разогнав и поставив Муму из второй команды
Ответить
0
FunnyCat_____
в принципе Суркис сейчас должен уже набирать Реброва и говорить " Cережа, я осознал ошибку -  вернись."
 и главное верни в вертикаль испанских тренеров 
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
jugulator
Ай да Пафосникі! Що творять!
Ответить
0
Quia
АХАХАХАХА!! Грозная Полтава!!!! 
Ответить
0
Alexander Киев
Ми дінама кієв, а шо такоє? 🤣🤣🤣
Ответить
-1
