Полтава, наказав Динамо, впервые в истории выиграла выездной матч в УПЛ

1 декабря Полтава добыла первую победу в выездном матче Украинской Премьер-лиги за всю историю клуба (с 2011 года).

В понедельник команда в Киеве переиграла Динамо со счетом 2:1 благодаря голам Владимира Одарюка и Евгения Мисюры.

Полтава проводит дебютный сезон в элитном дивизионе Украины. Для подопечных Павла Матвийченко это вторая победа в УПЛ и первая за 4 месяца – 8 августа полтавчане одолели Верес 1:0 на своем поле во втором туре.

В таблице чемпионата Украины 2025/26 Полтава теперь имеет в своем активе девять очков за 14 игр. Коллектива Матвийченко располагается на последнем, 16-м месте. Динамо с 20 баллами идет на седьмой позиции.

Таблица УПЛ 2025/26