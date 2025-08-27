Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 августа 2025, 21:16
8

У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского

Если тренерский штаб поменяется, тогда можно будет говорить и об уходе Владислава…

facebook.com/fcdynamoua. Владислав Ванат

9 мая 2021 года Владислав Ванат в возрасте 19 лет 4 месяцев и 5 дней провел свой первый матч в украинской Премьер-лиге. Для «Динамо» это была выездная игра против «Колоса», которая шла к уверенной победе. На 81-й минуте, уже при счете 3:0 (с ним матч в итоге и завершился), тогдашний коуч «бело-синих» Мирча Луческу произвел, как это принято говорить в таких случаях, тактическую замену, выпустив вместо Артема Беседина молодого дебютанта Владислава Ваната.

Впрочем, сам факт дебюта в УПЛ ничего не дал Ванату в аспекте перспектив получить место в основном составе киевского гранда. Уже летом 2021-го «Динамо» отправило Влада в аренду в «Черноморец», где форвард успел сыграть 17 матчей в чемпионате, отличившись 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей, прежде чем начало полномасштабного вторжения российских оккупантов привело к досрочному завершению того розыгрыша.

Важной фигурой в атаке «Динамо» Владиславу Ванату посчастливилось стать уже в сезоне-2022/23, когда клубный украинский футбол всерьез подрастерял своих легионеров и вынужден был делать максимальную ставку на свои резервы. Молодой форвард, сыграв 25 поединков в УПЛ, отличился в них 12 забитыми мячами и 3 ассистами, что стало очевидной заявкой на место в основе на будущее. Игнорировать такие показатели не мог уже никто, да и вряд ли это следовало делать.

К счастью для фанатов «Динамо», Ванат не оказался «бабочкой-однодневкой». В последующих двух сезонах в рамках УПЛ Влад доказал, что может демонстрировать стабильно высокую результативность, забив 14 и 17 мячей соответственно, и дважды кряду выиграв бомбардирскую гонку чемпионата. Да, в еврокубках Ванат ничего сверхъестественного не показал, однако там крайне неубедительно выглядел не только он, но и все «Динамо» в целом…

Вся эта затяжная подводка была нужна только для того, чтобы объяснить и обосновать абсолютную логичность возникновения нынешним летом интереса у некоторых зарубежных клубов к подписанию Ваната. В частности, сейчас в СМИ активно тиражируется информация из испанской прессы о том, что Владислава хочет видеть в своих рядах «Жирона» – клуб Ла Лиги, который уже успел убедиться в способности украинских легионеров адаптироваться к реалиям футбола на Пиренеях и быть там не только полезными на поле, но и выступать отличными источниками дохода (вспоминаем Артема Довбика, проданного за 30,5 миллионов евро).

Впрочем, нынешний активный и предметный интерес «Жироны» к Ванату вовсе не означает, что форвард «Динамо» до закрытия летнего трансферного окна окажется на Пиренеях. Дело в том, что «бело-красные» не готовы активировать клаусулу Владислава, которая, по слухам, равна 20 миллиона евро. Более того, «Жирона» надеется договориться с «Динамо» о переходе Ваната по формату, ранее апробированному на переходе Виктора Цыганкова, когда испанцы заплатят за футболиста сумму, которая меньше ожидаемой, зато пообещают украинцам солидный процент от прибыли в случае будущей перепродажи.

Если Цыганкова «Жирона» купила за 5 миллионов евро, пообещав поделиться 50% прибыли от перепродажи, то в случае с Ванатом речь идет о 10 миллионах евро гарантированной суммы плюс 30-40% полученного дохода в случае дальнейшей продажи в другой клуб. Что интересно, сам Владислав, как пишут испанские СМИ, очень заинтересован в том, чтобы сменить украинскую Премьер-лигу на испанскую Ла Лигу, и в настоящий момент всеми силами пытается донести свою позицию до боссов «бело-синих»…

Однако из Киева поступают сигналы, свидетельствующие, скорее, о неготовности руководства «Динамо» пойти навстречу «Жироне» и Ванату. Поговаривают, что президент киевлян Игорь Суркис не видит причин для отказа от клаусулы – мол, кому Владислав действительно интересен, пускай платят оговоренную в контракте сумму в 20 миллионов.

И, с одной стороны, Суркис «тормозит» развитие карьеры Ваната, которому переезд в один из топовых чемпионатов Европы может дать импульс для большего прогресса, но с другой… С другой, не стоит забывать, что президент «Динамо», прежде всего, сфокусирован не на интересах «Жироны» или Ваната, а на своем клубе, и ему важно, чтобы «бело-синие» не растеряли в уровне конкуренции хотя бы в УПЛ, где их принципиальный оппонент «Шахтер» продолжает вбухивать десятки миллионов евро в подписание новичков, преимущественно бразильцев.

Формально у «Динамо» действительно есть кем заменить Ваната. Причем речь идет о футболистах весьма неплохого уровня, способных демонстрировать результат, как бы смешно это не звучало в настоящий момент, учитывая последний уровень голевой производительности этих исполнителей. Речь, как вы уже поняли, идет, прежде всего, о панамце Эдуардо Герреро и венесуэльце Эрике Рамиресе – двух легионерах, которые до перехода в «Динамо» демонстрировали неплохой уровень и качество футбола, однако у Александра Шовковского быстро оказались в категории неликвида.

facebook.com/fcdynamoua. Эдуардо Герреро

Судите сами: до «Динамо» Герреро отличился 19 забитыми мячами в 48 матчах за «Зарю», что во многом и поспособствовало его 2-миллионному трансферу в столичный клуб. Однако в бело-синей футболке и под руководством Шовковского панамский легионер в 30 играх отличился лишь 2 голами… А в какой-то момент в прессе куда больше писали не о футбольных достижениях Герреро, а о его расставании с бывшей девушкой, которая стала благодаря отношениям с панамцем весьма и весьма знаменитой, рассказывая даже истории о «дяде Игоре» (президенте «Динамо» Игоре Суркисе – прим. авт.).

Эрик Рамирес до трансфера в «Динамо» успешно заявил о себе в Словакии в рядах тамошнего клуба ДАК. За эту команду венесуэлец забил 28 мячей в 69 поединках, что и побудило киевлян потратить 1,75 миллиона евро на его покупку. Однако в стане «бело-синих» Рамирес, по состоянию на сейчас, сыграл лишь 20 матчей, в которых забил 4 мяча. Под руководством Шовковского показатели Эрика еще более скромные – 2 гола в 7 играх…

Да, в последние годы Рамирес на правах аренды играл за ряд зарубежных клубов, где постепенно деградировал, однако сейчас, как пишут инсайдеры, выразил желание вернуться в Киев и побороться за место в основе «Динамо». Проблема лишь одна – Александр Шовковский категорически не видит легионера в своих планах.

Теоретически у Шовковского есть еще и опция с 19-летним воспитанником академии Матвеем Пономаренко, однако тот в первой команде пока и близко не демонстрирует уровень результативности, присущий ему в юношеском футболе…

Поэтому вполне логично, что Шовковский далеко не в восторге от идеи продажи Ваната в текущее трансферное окно. Тренер банально не имеет замены для форварда, который в минувшем сезоне не только забил больше всех мячей в составе киевской команды, но и оказался ее лидером по таким статистическим компонентам как удары по воротам (49; ближайший преследователь – Виталий Буяльский с 46 ударами) и касания мяча в чужой штрафной (148; ближайший преследователь – Виталий Буяльский со 129 касаниями).

Другой вопрос: что сделал Шовковский, чтобы у него появилась альтернатива Ванату? Давал ли он больше возможностей Пономаренко, или старался изменить ситуацию с Герреро, а возможно, выступал инициатором возвращения и пересмотра поведения с Эриком Рамиресом?

Шовковскому, который, напомним, в минувшем сезоне дал результат, став чемпионом Украины без единого поражения в лиге, банально было проще работать с тем футболистом, который обеспечивает ему должный уровень КПД. Можно сколько-угодно скрываться за высокопарными словами об интересах клуба, о необходимости выращивать качественную смену и всяком подобном, однако ключевая простая истина заключается в одном – конкретном интересе конкретного человека. В данном случае, Александра Шовковского. Тренеру, чтобы продолжать работать на своей должности, необходимо обеспечивать выполнение поставленных задач, и если у наставника «Динамо» банально не сложилась работа с легионерами, то зачем тратить на них силы и время, если проще использовать талант и возможности Ваната?

facebook.com/fcdynamoua. Александр Шовковский

Поэтому до той поры, пока Шовковский будет оставаться у руля «Динамо» (а слухи ходят разные, в том числе и такие, что при вылете «бело-синих» в Лигу конференций нынешний коуч может и не удержаться на посту), вряд ли существуют реальные предпосылки для продажи Ваната. Тренер сам себе не враг и не захочет отпускать нападающего. А руководству клуба также нет особого резона идти на поводу у интересов конкретного игрока, за которого не просит наставник, ведь можно получить неконтролируемую ситуацию, когда за ним пойдут остальные, и отказывать им уже будет сложнее, так как возникнет прецедент.

Показательным здесь является момент с несостоявшимся исходящим трансфером опорного хавбека Владимира Бражко в «Вулверхэмптон» в январе нынешнего года. Тогда от позиции главного тренера «Динамо» также зависело многое, но Шовковский даже публично не побоялся заявить, что не поддерживает такой трансфер: «Каждый из футболистов хочет играть в сильнейших чемпионатах мира. Это нормальное желание игрока быть в топовом турнире. У нас есть свои задачи. Мы хотим, чтобы каждый игрок рос, становился лучшей версией самого себя. Однако отпускать игрока в команду, которая борется за выживание пусть даже в АПЛ – это не то развитие, которого мы желаем игрокам».

Можно вспомнить и обратную ситуацию, когда в январе 2023 года «Динамо» все-таки согласилось продать своего молодого центрбека Илью Забарного в «Борнмут». Этот клуб никак не вписывался в категорию грандов, куда руководство «Динамо» стремится продавать своих лидеров, но тогдашний коуч «бело-синих» Мирча Луческу одобрил переезд Ильи на Туманный Альбион, убедив Игоря Суркиса, что это правильное решение как сейчас, так и на перспективу. И сейчас, летом 2025-го, «Динамо» дополнительно получило порядка 9 миллионов евро от перехода Забарного в «Пари Сен-Жермен», а Илья дорос до уровня одной из лучших команд не только континентального, но и всего мирового футбола.

Согласитесь, что это серьезно контрастирует со случаем с Бражко, который после сорвавшегося трансфера превратился из лидеров команды в банального игрока ближайшей ротации. Что ж, посмотрим, чем закончится история с Владиславом Ванатом, и хватит ли у форварда мотивации поддерживать тот высокий уровень игры, который он показывал несколько сезонов кряду, если сделка с «Жироной» все-таки не будет осуществлена…

