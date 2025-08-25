Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Форвард киевского клуба заинтересован в предложении «Жироны»
Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат может покинуть чемпионат Украины и перейти в испанскую Ла Лигу до завершения летнего трансферного окна. ОБ этом сообщает Sport.es.
По информации издания, в услугах 23-летнего футболиста заинтересована испанская «Жирона», которая намерена усилить линию атаки. Главный тренер каталонского клуба недоволен форвардами своей команды и попросил руководство найти нового игрока.
Мичел считает Ваната идеальным вариантом для усиления и надеется, что украинец повторит путь своего соотечественника Артема Довбика, который в свое время был лидером «Жироны».
Журналисты сообщили, что испанский клуб уже провел первые переговоры с «Динамо» и обсудили детали потенциального трансфера. Ванат согласился покинуть Премьер-лигу, так как заинтересован в переходе в Ла Лигу.
«Бело-синие» требуют за трансфер Ваната около 15 млн евро, однако «Жирона» надеется убедить киевский клуб принять другие условия – гарантированные десять миллионов евро и процент от трансфера форварда в будущем. Каталонцы уверены, что такое предложение полностью удовлетворит «бело-синих».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юлия в двух сетах без особых шансов уступила Анне Блинковой
Известный в прошлом тренер – о Джо Луисе
Довіряти інфу можна лише від
ТаТаТаке, Циганика, Бурбаса, Вацька.
Всі інші пишуть чортзна шо!!!