Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат может покинуть чемпионат Украины и перейти в испанскую Ла Лигу до завершения летнего трансферного окна. ОБ этом сообщает Sport.es.

По информации издания, в услугах 23-летнего футболиста заинтересована испанская «Жирона», которая намерена усилить линию атаки. Главный тренер каталонского клуба недоволен форвардами своей команды и попросил руководство найти нового игрока.

Мичел считает Ваната идеальным вариантом для усиления и надеется, что украинец повторит путь своего соотечественника Артема Довбика, который в свое время был лидером «Жироны».

Журналисты сообщили, что испанский клуб уже провел первые переговоры с «Динамо» и обсудили детали потенциального трансфера. Ванат согласился покинуть Премьер-лигу, так как заинтересован в переходе в Ла Лигу.

«Бело-синие» требуют за трансфер Ваната около 15 млн евро, однако «Жирона» надеется убедить киевский клуб принять другие условия – гарантированные десять миллионов евро и процент от трансфера форварда в будущем. Каталонцы уверены, что такое предложение полностью удовлетворит «бело-синих».