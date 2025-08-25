Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Украина. Премьер лига
25 августа 2025, 09:27 |
Форвард киевского клуба заинтересован в предложении «Жироны»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат может покинуть чемпионат Украины и перейти в испанскую Ла Лигу до завершения летнего трансферного окна. ОБ этом сообщает Sport.es.

По информации издания, в услугах 23-летнего футболиста заинтересована испанская «Жирона», которая намерена усилить линию атаки. Главный тренер каталонского клуба недоволен форвардами своей команды и попросил руководство найти нового игрока.

Мичел считает Ваната идеальным вариантом для усиления и надеется, что украинец повторит путь своего соотечественника Артема Довбика, который в свое время был лидером «Жироны».

Журналисты сообщили, что испанский клуб уже провел первые переговоры с «Динамо» и обсудили детали потенциального трансфера. Ванат согласился покинуть Премьер-лигу, так как заинтересован в переходе в Ла Лигу.

«Бело-синие» требуют за трансфер Ваната около 15 млн евро, однако «Жирона» надеется убедить киевский клуб принять другие условия – гарантированные десять миллионов евро и процент от трансфера форварда в будущем. Каталонцы уверены, что такое предложение полностью удовлетворит «бело-синих».

Динамо Киев Жирона Владислав Ванат трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Sport.es
Dimonchik
Жирона вирішила матчі в десятьох закінчувати? Іспанські судді, витівки цього психічно хворого, терпіти не будуть.
Ответить
+2
Перець
Норм пропозиція, бо останнім часом щось не йде гра у Ваната
Ответить
+2
Lulinnha
Отличное предложение для каждой из троих сторон. 
Ответить
+1
Rodion Manko
Історія про те як втратити 10 лямів на рівному місці та отримати гравця збірної м'ясокомбінату з паралімпіського футболу))
Ответить
0
Burevestnik
Шо це таке  "Sport.es."? - а нічого...
Довіряти інфу можна лише від
ТаТаТаке, Циганика, Бурбаса, Вацька.
Всі інші пишуть чортзна шо!!!
Ответить
0
