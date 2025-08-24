Испания24 августа 2025, 23:18 |
1658
7
Звезда Динамо заинтересовал клуб Ла Лиги. Там уже феерил украинец
Владислав Ванат может оказаться в «Жироне»
24 августа 2025, 23:18 |
1658
7
23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат может в скором времени покинуть киевский клуб.
По информации испанского журналиста Нила Солы, украинца хочет подписать «Жирона». Каталонцы активно работают над трансфером Ваната, но для его осуществления нужны дополнительные инвестиции.
В этом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.
Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 24 августа 2025, 11:30 1
Американец похвалил Шугара Рэя Робинсона
Футбол | 24 августа 2025, 13:19 13
Португальский клуб сделал украинца своим приоритетом
Футбол | 24.08.2025, 01:19
Футбол | 24.08.2025, 22:47
Футбол | 24.08.2025, 21:17
Популярные новости
Бокс
23.08.2025, 02:50 2
23.08.2025, 05:12 2
23.08.2025, 00:40 2
24.08.2025, 10:40
23.08.2025, 05:59 9
23.08.2025, 15:14 2
23.08.2025, 00:02 3
Самий звичайний футболіст.
Зірки це наприклад: Бекхем, Зідан, Фігу, Мальдіні, Роберто Карлос та багато багато інших.
Але не ця вискочка!
Я дуже цьому радий.
Надіємося,що Ванат здатний підсилити цю команду.