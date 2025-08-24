Звезда Динамо заинтересовал клуб Ла Лиги. Там уже феерил украинец

23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат может в скором времени покинуть киевский клуб.

По информации испанского журналиста Нила Солы, украинца хочет подписать «Жирона». Каталонцы активно работают над трансфером Ваната, но для его осуществления нужны дополнительные инвестиции.

В этом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».