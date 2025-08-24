Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Звезда Динамо заинтересовал клуб Ла Лиги. Там уже феерил украинец
Испания
24 августа 2025, 23:18
Звезда Динамо заинтересовал клуб Ла Лиги. Там уже феерил украинец

Владислав Ванат может оказаться в «Жироне»

Звезда Динамо заинтересовал клуб Ла Лиги. Там уже феерил украинец
ФК Динамо. Владислав Ванат

23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат может в скором времени покинуть киевский клуб.

По информации испанского журналиста Нила Солы, украинца хочет подписать «Жирона». Каталонцы активно работают над трансфером Ваната, но для его осуществления нужны дополнительные инвестиции.

В этом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».

Динамо Киев Владислав Ванат трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги Жирона
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Тарас Вінцковський
У "Динамо" є лише одна зірка - Ярмоленко! Решта - посередні гравці.
Ответить
+3
Oleha1987
Динамо і так мало забиває, а без нього буде ще гірше
Ответить
0
Diesel
Зірка ... ???
Самий звичайний футболіст. 
Зірки це наприклад: Бекхем, Зідан, Фігу, Мальдіні, Роберто Карлос та багато багато інших. 
Але не ця вискочка!
Ответить
-1
Отаман
Дуже добре,що мені дали тут поганяло "какашка-отамашка".
Я дуже цьому радий.
Ответить
-1
Отаман
Жирона зараз грає не дуже добре.
Надіємося,що Ванат здатний підсилити цю команду.
Ответить
-1
Отаман
Це дуже добре.
Ответить
-1
Отаман
Дуже добре грає зараз Жирона, для Ваната це буде дуже добре, треба втікти з фк ганьба суркіса та медведчука йому вже, фк ганьба тільки ганьбить Україну щороку 
Ответить
-2
