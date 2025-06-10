В Динамо возвращается футболист, который не нужен киевскому клубу

Форвард киевского «Динамо» Эрик Рамирес в ближайшее время вернется в Украину – сезон 2024/25 футболист провел в чемпионате Аргентины, где играл на правах аренды.

«Тигре» не заинтересован в дальнейшем продолжение сотрудничества с Эриком, поэтому принял решение не активировать опцию выкупа. Тренерский штаб аргентинского клуба не рассчитывает на форварда.

Рамирес провел всего восемь матчей в нынешней кампании, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Стоит отметить, что и киевскому «Динамо» венесуэлец не нужен – главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский не планирует давать футболисту игровое время в следующем сезоне. Существует вероятность, что Эрик снова отправится в очередную аренду.

Рамирес перебрался в Киев в 2021 году, но так и не сумел завоевать место в стартовом составе. Он провел длительное время в арендах – играл за испанский «Спортинг Хихон», словацкий «Слован», колумбийский «Атлетико Насьональ».

Контракт Эрика с «Динамо» истекает в июне 2026 года.