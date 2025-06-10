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  4. В Динамо возвращается футболист, который не нужен киевскому клубу
Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 09:02 |
2037
6

В Динамо возвращается футболист, который не нужен киевскому клубу

Аргентинский «Тигре» принял решение отправить Эрика Рамиреса обратно в Украину

10 июня 2025, 09:02 |
2037
6
В Динамо возвращается футболист, который не нужен киевскому клубу
ФК Тигре. Эрик Рамирес

Форвард киевского «Динамо» Эрик Рамирес в ближайшее время вернется в Украину – сезон 2024/25 футболист провел в чемпионате Аргентины, где играл на правах аренды.

«Тигре» не заинтересован в дальнейшем продолжение сотрудничества с Эриком, поэтому принял решение не активировать опцию выкупа. Тренерский штаб аргентинского клуба не рассчитывает на форварда.

Рамирес провел всего восемь матчей в нынешней кампании, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Стоит отметить, что и киевскому «Динамо» венесуэлец не нужен – главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский не планирует давать футболисту игровое время в следующем сезоне. Существует вероятность, что Эрик снова отправится в очередную аренду.

Рамирес перебрался в Киев в 2021 году, но так и не сумел завоевать место в стартовом составе. Он провел длительное время в арендах – играл за испанский «Спортинг Хихон», словацкий «Слован», колумбийский «Атлетико Насьональ».

Контракт Эрика с «Динамо» истекает в июне 2026 года.

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чемпионат Аргентины по футболу Тигре Динамо Киев Эрик Рамирес трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 6
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ZloyDeda
Він на контракті у Динамо, аренда закінчилась і тому повертається. Навіщо такі заголовки?!
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+1
Pavel_i_CO
 Коли будуть заголовки типу "Сундуков нікому не потрібен, крім сєпарської шайки ахмєтава"?
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0
514839
А в той час, коли переходив, у новинах було, скоріш за все, :"Динамо підсилилося форвардом з Венесуели Раміресом!".
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0
Oleksandr
Як ніби то це ФК ОПЗЖ комусь потрібне 
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-3
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