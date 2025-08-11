Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

Борьбу за подписание украинца выиграл «ПСЖ». Трансферное соглашение заключено – парижане заплатят 66 миллионов евро с учетом бонусов.

По информации источника, у киевского «Динамо» есть право на 20% от суммы перепродажи Ильи, а не 25%, как сообщалось ранее. Более того, 20% будут от суммы трансфера с учетом заплаченных «вишнями» денег киевлянам за переход Ильи в 2024 году. Таким образом киевляне могут рассчитывать сейчас на сумму 8,6 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.