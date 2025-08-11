Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 августа 2025, 22:30 | Обновлено 11 августа 2025, 22:43
Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось

Илья станет футболистом французского гранда

Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

Борьбу за подписание украинца выиграл «ПСЖ». Трансферное соглашение заключено – парижане заплатят 66 миллионов евро с учетом бонусов.

По информации источника, у киевского «Динамо» есть право на 20% от суммы перепродажи Ильи, а не 25%, как сообщалось ранее. Более того, 20% будут от суммы трансфера с учетом заплаченных «вишнями» денег киевлянам за переход Ильи в 2024 году. Таким образом киевляне могут рассчитывать сейчас на сумму 8,6 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
DaVinci
Схоже на брехню. Борнмут за такі гроші не морочав би стільки голову ПСЖ і Іллі.
avk2307
Навіщо ви та тотаке рахуєте "чужі" гроші? Вірніше не рахуєте а пліткуєте ...
Victor673256ua
Теж непоганий бонус до тієї суми, що вже отримали
Катерина Монзуль
Мій улюблений  GroundUnder вірить , що мій улюблений Шахтар зможе продати Георгія Судакова за 80+ мільонів, я йому вірю , а ви? Як, на мене Георгій так запалюю то можна просити і 100 мільонів 
easterly
Джерело так собі - сьома вода на киселі
Мар'яна Безугла
Є справжні герої, не такі як зрадник Забарний. І ми всі любі друзі мої скажемо їм. Слава Україні! Героям Слава!
GroundUnder
забавно будет, если Шахтёр все таки сможет продать Судакова дороже, чем Динамо - Миколенко, Забарного* ... Ярмоленко вместе взятых * плюс процент с перепродажи
Мар'яна Безугла
Колишній гравець Динамо Забарний зрадник України, буде грати в одній команді з вузькооким нащадком золотої орди. Зрадив він Україну за гроші і славу.
AK.228
Развод … Суркис не ожидал))
