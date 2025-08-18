В Динамо вернулся легионер, на которого не рассчитывает Шовковский

У футболиста киевского «Динамо» Эрика Рамиреса завершилась аренда в аргентинском «Тигре».

Ожидалось, что футболист перейдет в венесуэльский «Депортиво Тачира». Однако журналист Армандо Наранхо сообщил, что игрок вернулся в расположение «Динамо», де хочет остаться.

Сообщалось, что на футболиста не рассчитывает тренер Александр Шовковский.

В прошлом сезоне Рамирес провел восемь матчей и не смог отличиться результативными действиями. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2026 года.

Ранее Шовковский признался, почему «Динамо» до сих пор не осуществило летних трансферов.