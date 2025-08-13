Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский выбрал футболиста Динамо, на которого он не рассчитывает
13 августа 2025, 22:03 | Обновлено 13 августа 2025, 22:35
Киевляне не рассчитывают на Эрика Рамиреса

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Рамирес

Футболист киевского «Динамо» Эрик Рамирес вернулся из аренды из аргентинского «Тигре».

Однако, по информации источника, футболист надолго в Украине не останется. На игрока не рассчитывает Александр Шовковский, сам венесуэлец тоже не горит желанием оставаться в Украине.

В прошлом сезоне Рамирес провел восемь матчей и не смог отличиться результативными действиями. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2026 года.

Ранее Шовковский признался, почему «Динамо» до сих пор не осуществило летних трансферов.

Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
ЦЫМБАЛ: «У Пафоса есть три тренера-аналитика, они изучили Динамо»
Динамо снова может сыграть с Хамруном. Такие случаи уже были в еврокубках
Эрик Рамирес Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
