Шовковский выбрал футболиста Динамо, на которого он не рассчитывает
Киевляне не рассчитывают на Эрика Рамиреса
Футболист киевского «Динамо» Эрик Рамирес вернулся из аренды из аргентинского «Тигре».
Однако, по информации источника, футболист надолго в Украине не останется. На игрока не рассчитывает Александр Шовковский, сам венесуэлец тоже не горит желанием оставаться в Украине.
В прошлом сезоне Рамирес провел восемь матчей и не смог отличиться результативными действиями. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2026 года.
Ранее Шовковский признался, почему «Динамо» до сих пор не осуществило летних трансферов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч «бело-синих» попросил о нескольких трансферах, чтобы усилить команду
Поединок состоится 14 августа в 21:00 по Киеву