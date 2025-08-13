Шовковский выбрал футболиста Динамо, на которого он не рассчитывает

Футболист киевского «Динамо» Эрик Рамирес вернулся из аренды из аргентинского «Тигре».

Однако, по информации источника, футболист надолго в Украине не останется. На игрока не рассчитывает Александр Шовковский, сам венесуэлец тоже не горит желанием оставаться в Украине.

В прошлом сезоне Рамирес провел восемь матчей и не смог отличиться результативными действиями. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2026 года.

Ранее Шовковский признался, почему «Динамо» до сих пор не осуществило летних трансферов.