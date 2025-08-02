Шовковский признался, почему Динамо до сих пор не сделало летних трансферов
Тренер киевлян – о трансферной кампании
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский после победы «бело-синих» в стартовом матче УПЛ 2025/26 против «Вереса» [1:0].
— Услышим ли мы новости о кадровом усилении «Динамо»? Ведется ли вообще такая работа?
— Работа ведется постоянно. Но очень часто футболисты пытаются использовать клуб «Динамо» (Киев) для того, чтобы поднять планку зарплат или еще что-то подобное. Начинаются переговоры, потом подключается фактор семьи, а потом футболисты переходят в другие клубы или хотят в несколько раз улучшить условия контракта. Такая ситуация. Так было во всех случаях.
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