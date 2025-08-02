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  4. Шовковский признался, почему Динамо до сих пор не сделало летних трансферов
Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 20:46 |
1055
0

Шовковский признался, почему Динамо до сих пор не сделало летних трансферов

Тренер киевлян – о трансферной кампании

02 августа 2025, 20:46 |
1055
0
Шовковский признался, почему Динамо до сих пор не сделало летних трансферов
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский после победы «бело-синих» в стартовом матче УПЛ 2025/26 против «Вереса» [1:0].

— Услышим ли мы новости о кадровом усилении «Динамо»? Ведется ли вообще такая работа?

— Работа ведется постоянно. Но очень часто футболисты пытаются использовать клуб «Динамо» (Киев) для того, чтобы поднять планку зарплат или еще что-то подобное. Начинаются переговоры, потом подключается фактор семьи, а потом футболисты переходят в другие клубы или хотят в несколько раз улучшить условия контракта. Такая ситуация. Так было во всех случаях.

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Динамо Киев Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Динамо трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Динамо Киев от Шурика
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