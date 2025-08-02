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Премьер-лига
Верес
02.08.2025 15:30 – FT 0 : 1
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 17:29 | Обновлено 02 августа 2025, 17:56
2454
53

Защита титула стартовала тяжело. Динамо минимально обыграло Верес

Команде Шовковского пришлось изрядно понервничать за результат игры в Ровно

02 августа 2025, 17:29 | Обновлено 02 августа 2025, 17:56
2454
53
Защита титула стартовала тяжело. Динамо минимально обыграло Верес
УПЛ

Новый сезон для киевского «Динамо» начался еще пару недель назад, когда команда Александра Шовковского открыла его противостоянием против мальтийского «Хамруна» в квалификации к Лиге чемпионов УЕФА в статусе чемпиона нашей страны. В итоге уже в середине этой недели «бело-синие» преодолели этот экзотический барьер и уже узнали своего следующего соперника в лице кипрского клуба «Пафос», однако перед началом очередной истории столичный коллектив должен был открыть для себя кампанию по защите чемпионского титула.

На внутренней арене «Динамо» должно было сыграть один из самых сложных выездных матчей из возможных – в гостях у ровенского «Вереса», которому удалось сохранить подавляющее большинство своих футболистов этим летом, однако кадровые потери в атаке все равно вызывали беспокойство у фанатов команды Олега Шандрука. И только на поле стадиона «Авангард» мы смогли увидеть, действительно ли есть повод для беспокойства.

На первых минутах показалось, что нет, никаких поводов нет. Потому что «красно-черные» начали настолько настойчиво атаковать, что даже игрокам «Динамо» было трудно их сдержать. Однако похожие удары Ндукве и Бойко с правого фланга штрафной сразу в начале игры не нашли сетку ворот Нещерета, а уже на 14 минуте киевляне впервые огрызнулись – и сразу же результативно. Ванат на правом фланге штрафной прострелил на Шапаренко, а тот протолкнул мяч в сетку с нескольких метров.

Для «Динамо» этого гола оказалось вполне достаточно для того, чтобы взять игру под свой контроль. И хотя в дальнейшем «Верес» продолжал набивать статистику ударов по чужим воротам, однако ни один из них точным так и не стал, а значит, говорить о каком-либо сокращении отставания по счету было явно рано.

Для этого команде Шандрука нужно было продолжать давить и после перерыва, что у нее получалось не очень, а у соперников, напротив, возникли очередные моменты для Ваната и Пихалонко, но воспользоваться ими они не сумели. «Динамо» при этом пыталось делать вид, что все под контролем. Но нет, нервное завершение этого матча было киевлянам гарантировано.

Потому что неожиданно начал ошибаться в простых ситуациях Нещерет, но ему банально везло с отскоками – то Михавко откуда-то вынырнет перед Ндукве, который уже был готов пообедать, то дальний удар Годи – единственный в матче, который ушел в плоскость, все-таки удастся забрать со второй попытки. «Верес» постоянно ждал своего шанса, но нужно было все же прилагать больше смелых усилий в атаке, чтобы эти моменты возникали.

Через неделю ровенский «Верес» поедет в гости к СК «Полтава», тогда как киевское «Динамо» сыграет домашний матч против кипрского «Пафоса» в квалификации Лиги чемпионов, а затем поедет во львовский «Рух».

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Верес» – «Динамо» Киев - 0:1

Гол: Шапаренко, 14

Предупреждения: Гончаренко, 26

«Верес»: Горох – Смиян, Вовченко (Ципот, 71), Гончаренко, Стамулис – Бойко, Харатин, Кучеров (Клец, 63) – Шарай (Куция, 64), Ндукве (Волли, 71), Стень (Годя, 80).

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Д. Попов (Биловар, 60), Тимчик – Пихаленок, Михайленко, Шапаренко (Бражко, 76) – Кабаев (Волошин, 46), Ванат, Ярмоленко (Пономаренко, 75).

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удары (в створ): 10 (1) – 7 (3)
Угловые: 6 – 3
Оффсайды: 0 – 0.

ВЕРЕС - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 27°C

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Комментарии 53
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Андрій Заліщук
Спокійно, в економному режимі, головне, що 3 бали є 
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+8
Показать Скрыть 4 ответа
Bond.v.v.
Не відписуйте цим ватним ждунам поставили 👎 і нехай між собою розмовляють 
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+7
Павло
Сільському клюбу з села Щасливе варто добре налаштуватись на матч з грандом українського футболу "Епіцентром*... 
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+5
Dynamo forever
Динамо с победой! Спокойно готовимся к еврокубкам.
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+3
Airwolf77
Хороший старт в чемпионате  Всех болельщиков ДК с победой 
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+3
Павло
Ух, як підірвало пердаки секти "Нє відєлі Брагіна" .. 
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+2
serhiy11
З почино. Стандартно ,не напрягаючись дуже сильно. Перемога в кишені .Головне без травм . Далі ЛЧ !
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+2
sahka1981
Динамо в своєму стилі, прагматично, на результат, особливо не вмкладаючись . Економ режим. Пару моментів ще не забили. А Верес добряче так підсів у другому таймі. Ну і Буяльського не вистачало. 
З перемогою!
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+2
Мар'яна Безугла
Любі друзі, вболівальникі та вболівальниці Динамо з перемогою! Подивилася новини і я в шоці! Вчора день жалоби... А в Києві у гоміків свято, танцюють та пляшуть як скажені у гей клубах. Мені соромно за моїх улюблених Киян. Мені сьогодні розповіли, що вболівальників Динамо моїх друзів там було багато. Хочу вибачитись за їх вчинок!
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+1
Chemp83
Чемпіон почав з перемоги.чекаємо чим відповість срібний призер Олександрія,
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+1
Pavel_i_C0
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+1
FunnyCat_____
потихоньку вкатываемся в сезон -  сейчас главное резульатат!
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0
serhiy11
Павела заблокували , а дмитрик написав ,що суддю повіси би - нуль емоцій !
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0
Олег Мандрівник
1-0 как то не серьёзно 🤔
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0
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Pavel_i_C0
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0
C.Пеклов
Нічийна гра,повезло Динамо,див.статистику.Суддівство на користь киян.Хоча 3 очки не пахнуть...
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-5
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_9Quantum19_
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-7
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Рівний Серед Перших
Вимучили перемогу з нульовим Вересом? З чемпіоном у цьому сезоні все ясно. 
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-8
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Dfbj
Динамо ніяке, а Верес в кінці підозріло зупинився...
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-9
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_9Quantum19_
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-10
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