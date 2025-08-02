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Премьер-лига
Верес
02.08.2025 15:30 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 00:43 | Обновлено 02 августа 2025, 00:44
27
0

Верес – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

02 августа 2025, 00:43 | Обновлено 02 августа 2025, 00:44
27
0
Верес – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В субботу, 2-го июля, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Ровное, на поле стадиона «Авангард», начало в 15:30.

Свой первый шаг на пути к Лиге чемпионов действующие чемпионы Украины сделали посреди недели, когда во второй раз обыграли мальтийский «Хамрун» (дважды по 3:0). И теперь команда Александра Шовковского будет начинать защиту титула на внутренней арене, держа в голове первый матч против кипрского «Пафоса» уже через несколько дней. А играть предстоит против «Вереса» на его поле, где в прошлом сезоне всем было непросто.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Верес
2 августа 2025 -
15:30
Динамо Киев
Обе команды забьют (да) 2.25 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Динамо текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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