В субботу, 2-го июля, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Ровное, на поле стадиона «Авангард», начало в 15:30.

Свой первый шаг на пути к Лиге чемпионов действующие чемпионы Украины сделали посреди недели, когда во второй раз обыграли мальтийский «Хамрун» (дважды по 3:0). И теперь команда Александра Шовковского будет начинать защиту титула на внутренней арене, держа в голове первый матч против кипрского «Пафоса» уже через несколько дней. А играть предстоит против «Вереса» на его поле, где в прошлом сезоне всем было непросто.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.