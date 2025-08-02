Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом

Наставник «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал победу «бело-синих» в стартовом матче УПЛ 2025/26 против «Вереса» [1:0].

– Что с Денисом Поповым? Как он себя чувствует?

– У него начались судороги, и чтобы предотвратить потенциально негативные моменты, мы решили его заменить. Думаю, что ничего страшного, но посмотрим. Мы доберемся до Люблина, и там уже завтра утром будем определяться с состоянием игроков.

– Чего не хватило команде, чтобы провести этот матч спокойнее?

– Прежде всего, результата. Было жарко, кроме того, мы прекрасно понимали и видели, как команда соперника перестроилась в товарищеских матчах, и в целом «Верес» нас не удивил тактическим рисунком игры – мы к этому были готовы. Моменты у наших ворот возникали после собственных ошибок, впрочем, мы были ближе к тому, чтобы удвоить счет, чем «Верес» к тому, чтобы сравнять. У нас были отличные возможности, в частности Ванат, Ярмоленко, а также было несколько прекрасных прострелов, которые не удалось замкнуть.

В принципе, как и в прошлом и позапрошлом годах, в Ровно нам непросто играть. Нужно отдать должное нашему сопернику – он сегодня провел отличный матч. Мы заработали три очка в первом туре и движемся дальше.

– Планирует ли «Динамо» подписать новичков этим летом?

– Работа в этом направлении ведется постоянно, но с учетом того, что очень часто игроки используют «Динамо», чтобы потом поднять себе планку зарплаты или что-то подобное. Сначала начинаются переговоры, затем привлекается фактор семьи, родственников или еще что-то, а в итоге они переходят в другие клубы или хотят в несколько раз увеличить условия своего нового контракта. По крайней мере так было все предыдущие разы, когда шли переговоры.

– С чем связан выход Волошина на второй тайм? Кабаев не справился со своими задачами?

– Я никогда не комментирую действия игроков. Мы с этим разберемся. У нас сейчас очень плотный график, мы должны беречь футболистов, и они все должны быть готовы выйти на поле в любую минуту с учетом обстоятельств, ситуации, тактических и других моментов.