Верес – Динамо Киев – 0:1. Как забил Шапаренко? Видео гола и обзор матча
Подопечные Александра Шовковского успешно стартовали в чемпионате Украины
2 августа состоялся матч первого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились ровенский «Верес» и киевское «Динамо».
Команды сыграли на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.
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Подопечные Александра Шовковского успешно стартовали в чемпионате Украины и победили соперника со счетом 1:0. Единственный гол в этом противостоянии забил Николай Шапаренко на 14-й минуте.
Украинская Премьер-лига, 1-й тур. 2 августа
Верес – Динамо – 0:1
Гол: Шапаренко, 14
Видеообзор матча: (ожидается)
Видео гола:
ГОЛ, 0:1! Шапаренко, 14 мин
События матча
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