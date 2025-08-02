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Премьер-лига
Верес
02.08.2025 15:30 – FT 0 : 1
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 17:40 |
3466
2

Верес – Динамо Киев – 0:1. Как забил Шапаренко? Видео гола и обзор матча

Подопечные Александра Шовковского успешно стартовали в чемпионате Украины

02 августа 2025, 17:40 |
3466
2
Верес – Динамо Киев – 0:1. Как забил Шапаренко? Видео гола и обзор матча
Коллаж Sport.ua. Верес Ровно – Динамо Киев

2 августа состоялся матч первого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились ровенский «Верес» и киевское «Динамо».

Команды сыграли на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Александра Шовковского успешно стартовали в чемпионате Украины и победили соперника со счетом 1:0. Единственный гол в этом противостоянии забил Николай Шапаренко на 14-й минуте.

Украинская Премьер-лига, 1-й тур. 2 августа

Верес – Динамо – 0:1

Гол: Шапаренко, 14

Видеообзор матча: (ожидается)

Видео гола:

ГОЛ, 0:1! Шапаренко, 14 мин

События матча

14’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Singularis
Шапа забил  опасно поднятой ногой. Повезло парню, что не ему в голову  бутса прилетела.
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