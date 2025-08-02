В субботу, 2 августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ровенский «Верес» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», игра начнется в 15:30.

Верес

Прошлый чемпионат ровенская команда завершила в середине турнирной таблицы. При этом «красно-черные» на своем поле могли дать бой любому сопернику. В Ровно хозяева поля отбирали очки у будущих обладателей призовых мест «Александрии» и «Шахтера», а «Полесье» и вовсе потерпело на «Авангарде» разгромное фиаско (1:5). Несколько смазала команда Олега Шандрука концовку первенства, набрав всего одно очко в пяти матчах. Правда, неудачную серию «Верес» выдал уже после того, как команда потеряла турнирную мотивацию.

В летнее межсезонье руководство «красно-черных» весьма плодотворно поработало на трансферном рынке. Игроками ровенского клуба стали защитники грек Константинос Стамулис и словенец Кай Ципот, а также форварды гамбиец Аладжи Уолли и Денис Ндукве, которого «Верес» арендовал у «Ворсклы». Кроме того, вернулся из аренды черногорский форвард Марко Мрвальевич. В то же время ушли из «Вереса» Николай Гайдучик и Руслан Степанюк, которые ассоциировались с атакующей игрой ровенчан в прошлом сезоне.

Во время подготовки к новому сезону «красно-черные» провели девять спаррингов, одержав семь побед и два матча проиграв. «Верес» встречался с тернопольской «Нивой» (3:0), Колосом» (3:2), «Кудровкой» (1:0), «Колосом-2» (2:1), «Оболонью» (1:0 и 0:3), «Подольем» (4:1) и «Рухом» (0:2 и 2:1). Лучшим бомбардиром ровенской команды в летнее межсезонье стал Ндукве, забивший три гола.

Возглавлять «Верес» и дальше будет Олег Шандрук, который продлил контракт с ровенчанами. «С каждым годом «Верес», как футбольный клуб, становится сильнее. Наша задача – стать сильным середняком. В этом направлении будем двигаться», - отметил наставник «красно-черных».

Динамо

Киевляне в прошлом сезоне завоевали чемпионский титул и в новом чемпионате будут защищать почетное звание. Но несмотря на амбициозные задачи, руководство «Динамо» снова проявило пассивность на трансферном рынке. «Бело-синие» пока рассчитывают на собственные ресурсы, а насколько это верное решение, покажет только время. Из новых лиц отметим колумбийского вингера Ангеля Торреса, который на правах свободного агента присоединился к киевлянам еще в мае, и Александра Яцика, который вернулся из аренды и задействовался тренерским штабом «Динамо» в спаррингах. Неплохое впечатление осталось от игры на летних сборах 19-летнего защитника Владислава Захарченко.

Новый сезон для «бело-синих» начался играми 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с мальтийским «Хамрун Спартанс». Результаты спаррингов особо не порадовали болельщиков «Динамо» (1 победа, 3 поражения и 2 ничьи), поэтому были опасения по поводу формы динамовцев накануне официальных матчей. Но менее статусного соперника киевляне прошли уверенно, дважды обыграв «спартанцев» со счетом 3:0. Два гола в ворота мальтийской команды забил лучший бомбардир предыдущих двух украинских чемпионатов Владислав Ванат.

В лазарете киевского клуба находятся Валентин Рубчинский и упомянутый Анхель Торрес. Ответный матч с «Хамрун Спартанс» также из-за повреждения пропускал Виталий Буяльский. К первому поединку нового чемпионата «Динамо» подходит с 32-матчевой беспроигрышной серией в УПЛ (22 победы и 10 ничьих), а на полях соперников «бело-синие» не проигрывают 16 игр. Отметим, что при Александре Шовковском киевляне потерпели только одно поражение, проиграв «Шахтеру» в мае 2024 года.

Статистика встреч

Соперники провели 16 очных дуэлей, и ровенчане еще ни разу не обыгрывали «Динамо». «Бело-синие» одержали 13 побед, а еще 3 встречи завершились вничью. В прошлом чемпионате киевляне дважды обыграли «красно-черных». В Ровно гости победили со счетом 2:1, а на своем поле подопечные Шовковского одержали победу со счетом 1:0.

Прогноз на противостояние

Для обеих команд важно удачно начать новый чемпионат. Поэтому ожидаем упорную борьбу, тем более ровенчане умеют сражаться за результат на своем поле. Поставим на то, что игра сложится результативно, и соперники поразят ворота друг друга.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Горох, Стамулис, Ципот, Гончаренко, Смиян, Харатин, Стень, Куция, Ндукве, Бойко, Шарай.

«Динамо»: Нещерет, Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко, Михайленко, Пихаленок, Шапаренко, Ярмоленко, Кабаєв, Ванат.