Месси и Роналду могут встретится в четвертьфинале ЧМ. Что для этого нужно?
Сборная Аргентины попала в группу J, а команда Португалии – в квартет K
Легендарные футболисты и лучшие игры не только современности, но и в истории – Лионель Месси и Криштиану Роналду – могут провести очное противостояние в составе своих сборных на чемпионате мира 2026.
Месси вместе с Аргентиной попал в группу J, а Роналду и команда Португалии выступят в квартете K.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Жеребьевка группового этапа ЧМ-2026 для Аргентины и Португалии:
- Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания
- Группа K: Португалия, Плей-офф 1, Узбекистан, Колумбия
Наиболее вероятная стадия плей-офф, в которой Аргентина и Португалия встретятся друг с другом – 1/4 финала. Для этого командам нужно выиграть свои группы и пройти 1/16 и 1/8 финала.
Наиболее ранний вариант встречи – 1/8 финала. Наиболее поздний – финал.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Бленуце проблемы с игровой практикой
Андрей Ярмоленко вскоре вернется в игру за киевлян