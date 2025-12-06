Месси и Роналду могут встретится в четвертьфинале ЧМ. Что для этого нужно?

Легендарные футболисты и лучшие игры не только современности, но и в истории – Лионель Месси и Криштиану Роналду – могут провести очное противостояние в составе своих сборных на чемпионате мира 2026.

Месси вместе с Аргентиной попал в группу J, а Роналду и команда Португалии выступят в квартете K.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Жеребьевка группового этапа ЧМ-2026 для Аргентины и Португалии:

Группа J: Аргентина , Алжир, Австрия, Иордания

, Алжир, Австрия, Иордания Группа K: Португалия, Плей-офф 1, Узбекистан, Колумбия

Наиболее вероятная стадия плей-офф, в которой Аргентина и Португалия встретятся друг с другом – 1/4 финала. Для этого командам нужно выиграть свои группы и пройти 1/16 и 1/8 финала.

Наиболее ранний вариант встречи – 1/8 финала. Наиболее поздний – финал.