Букмекеры назвали победителя ЧМ-2026 после жеребьевки группового этапа

Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на победителя чемпионата мира 2026.

После жеребьевки группового этапа, которая прошла 5 декабря в Вашингтоне (США), главным фаворитом на трофей является сборная Испании – 5.50.

В первую пятерку претендентов также входят: Англия (6.50), Аргентина (8.50), Бразилия (8.50) и Франция (9.00). Шансы остальных команд расцениваются коэффициентом выше 10.0.

На то, что титул ЧМ выиграет команда Украины, которой еще предстоит пройти плей-офф отбора по Пути В, котировки составляют 501.

Главные претенденты на трофей чемпионата мира 2026