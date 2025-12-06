Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Букмекеры назвали победителя ЧМ-2026 после жеребьевки группового этапа
Чемпионат мира
06 декабря 2025, 06:03 |
314
0

Букмекеры назвали победителя ЧМ-2026 после жеребьевки группового этапа

Главным фаворитом на трофей мундиаля является сборная Испании

06 декабря 2025, 06:03 |
314
0
Букмекеры назвали победителя ЧМ-2026 после жеребьевки группового этапа
Getty Images/Global Images Ukraine

Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на победителя чемпионата мира 2026.

После жеребьевки группового этапа, которая прошла 5 декабря в Вашингтоне (США), главным фаворитом на трофей является сборная Испании – 5.50.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первую пятерку претендентов также входят: Англия (6.50), Аргентина (8.50), Бразилия (8.50) и Франция (9.00). Шансы остальных команд расцениваются коэффициентом выше 10.0.

На то, что титул ЧМ выиграет команда Украины, которой еще предстоит пройти плей-офф отбора по Пути В, котировки составляют 501.

Главные претенденты на трофей чемпионата мира 2026

По теме:
Афеллай назвал самого сложного соперника в возомжной группе ЧМ с Украиной
ВИДЕО. Английская журналистка упала в прямом эфире
Топ-футбол летом – все? ФИФА может навсегда сдвинуть ЧМ на весну или осень
азарт котировки букмекеров ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Англии по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Франции по футболу жеребьевка жеребьевка чемпионата мира женская сборная Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Хорошо, что не Испания и не Португалия»
Футбол | 05 декабря 2025, 22:18 3
Мирон МАРКЕВИЧ: «Хорошо, что не Испания и не Португалия»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Хорошо, что не Испания и не Португалия»

Авторитетный отечественный тренер высказался о возможных соперниках сборной Украины на ЧМ-2026

Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Футбол | 06 декабря 2025, 04:13 0
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...

Заигрываем ТМ практически на все матчи, но прогнозируем и один верховой поединок

ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
Футбол | 05.12.2025, 07:02
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
Легенда украинского футбола выразил готовность помочь Динамо
Футбол | 05.12.2025, 06:22
Легенда украинского футбола выразил готовность помочь Динамо
Легенда украинского футбола выразил готовность помочь Динамо
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футбол | 05.12.2025, 10:01
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
04.12.2025, 04:55 14
Бокс
Уайлдер выступил с официальным обращением к Усику. Настоящее благословение
Уайлдер выступил с официальным обращением к Усику. Настоящее благословение
05.12.2025, 02:17 5
Бокс
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
05.12.2025, 03:59
Бокс
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
04.12.2025, 17:55 1
Футбол
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 31
Футбол
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
05.12.2025, 07:40 11
Футбол
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
04.12.2025, 08:02 4
Футбол
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
05.12.2025, 05:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем