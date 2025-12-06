Букмекеры назвали победителя ЧМ-2026 после жеребьевки группового этапа
Главным фаворитом на трофей мундиаля является сборная Испании
Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на победителя чемпионата мира 2026.
После жеребьевки группового этапа, которая прошла 5 декабря в Вашингтоне (США), главным фаворитом на трофей является сборная Испании – 5.50.
В первую пятерку претендентов также входят: Англия (6.50), Аргентина (8.50), Бразилия (8.50) и Франция (9.00). Шансы остальных команд расцениваются коэффициентом выше 10.0.
На то, что титул ЧМ выиграет команда Украины, которой еще предстоит пройти плей-офф отбора по Пути В, котировки составляют 501.
Главные претенденты на трофей чемпионата мира 2026
