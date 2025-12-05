Определены даты потенциальных матчей сборной Украины на ЧМ-2026
Украина (как участник плей-офф по Пути В) попала в группу F к Нидерландам, Японии и Тунису
Сборная Украины узнала потенциальное расписание матчей на чемпионате мира 2026.
Жеребьевка группового этапа мундиаля состоялась 5 декабря в Вашингтоне, по итогам которой сине-желтые (как участники европейского плей-офф квалификации по Пути В) попали в квартет F к командам Нидерландов, Японии и Туниса.
Уже определены даты потенциальных матчей Украины на ЧМ. 6 декабря в 19:00 станет известный точный календарь (будут определены время старта поединков, а также стадионы).
Потенциальный календарь сборной Украины на ЧМ-2026:
- 14.06.2026. 1-й тур: Украина – Тунис
- 20.06.2026. 2-й тур: Нидерланды – Украина
- 25.06.2026. 3-й тур: Япония – Украина
Украина поборется за выход на ЧМ весной 2026 года. 26 марта сине-желтые встретятся с командой Швеции и затем, в случае победы, 31 числа поборются с победителем противостояния Польша – Албания.
Расписание матчей группы F ЧМ-2026
