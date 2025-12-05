Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
05 декабря 2025, 22:02 | Обновлено 05 декабря 2025, 22:21
Определены даты потенциальных матчей сборной Украины на ЧМ-2026

Украина (как участник плей-офф по Пути В) попала в группу F к Нидерландам, Японии и Тунису

05 декабря 2025, 22:02 | Обновлено 05 декабря 2025, 22:21
Определены даты потенциальных матчей сборной Украины на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины узнала потенциальное расписание матчей на чемпионате мира 2026.

Жеребьевка группового этапа мундиаля состоялась 5 декабря в Вашингтоне, по итогам которой сине-желтые (как участники европейского плей-офф квалификации по Пути В) попали в квартет F к командам Нидерландов, Японии и Туниса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже определены даты потенциальных матчей Украины на ЧМ. 6 декабря в 19:00 станет известный точный календарь (будут определены время старта поединков, а также стадионы).

Потенциальный календарь сборной Украины на ЧМ-2026:

  • 14.06.2026. 1-й тур: Украина – Тунис
  • 20.06.2026. 2-й тур: Нидерланды – Украина
  • 25.06.2026. 3-й тур: Япония – Украина

Украина поборется за выход на ЧМ весной 2026 года. 26 марта сине-желтые встретятся с командой Швеции и затем, в случае победы, 31 числа поборются с победителем противостояния Польша – Албания.

Расписание матчей группы F ЧМ-2026

Инфографика

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 1
Artem_Ponomar
ну календар в принципі непоганий, починати з Тунісу краще
