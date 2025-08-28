Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) вышла в третий раунд Открытого чемпионата США 2025!

Во втором круге украинка в трех сетах переиграла представительницу Турции Зейнеп Сонмез (WTA 81) за 2 часа и 32 минуты.

US Open 2025. 1/32 финала

Зейнеп Сонмез (Турция) – Марта Костюк (Украина) [27] – 5:7, 7:6 (7:5), 3:6

В решающей партии Марта уступала 2:3 с брейком, но сумела взять четыре гейма подряд и добыть волевую победу.

Это была вторая встреча соперниц. В феврале 2025 году Костюк одолела Сонмез в 1/32 финала тысячника в Дохе.

Следующей оппоненткой Марты будет победительница противостояния Рената Сарасуа – Диан Парри. На старте US Open 2025 украинская теннисистка справилась с Кэти Бултер.

Для Марты это уже третий выход в третий раунд на кортах Нью-Йорка и второй подряд – лучший результат украинской теннисистки на этом турнире.

Костюк является единственный представительницей Украины, которая все еще продолжает выступления в одиночном разряде.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine