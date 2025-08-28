Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
US Open
28 августа 2025, 22:17 | Обновлено 28 августа 2025, 23:01
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025

Марта в трех сетах одолела Зейнеп Сонмез во втором раунде Открытого чемпионата США

Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) вышла в третий раунд Открытого чемпионата США 2025!

Во втором круге украинка в трех сетах переиграла представительницу Турции Зейнеп Сонмез (WTA 81) за 2 часа и 32 минуты.

US Open 2025. 1/32 финала

Зейнеп Сонмез (Турция) – Марта Костюк (Украина) [27] – 5:7, 7:6 (7:5), 3:6

В решающей партии Марта уступала 2:3 с брейком, но сумела взять четыре гейма подряд и добыть волевую победу.

Это была вторая встреча соперниц. В феврале 2025 году Костюк одолела Сонмез в 1/32 финала тысячника в Дохе.

Следующей оппоненткой Марты будет победительница противостояния Рената Сарасуа – Диан Парри. На старте US Open 2025 украинская теннисистка справилась с Кэти Бултер.

Для Марты это уже третий выход в третий раунд на кортах Нью-Йорка и второй подряд – лучший результат украинской теннисистки на этом турнире.

Костюк является единственный представительницей Украины, которая все еще продолжает выступления в одиночном разряде.

Марта Костюк Зейнеп Сонмез US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
mevast
Так чий характер проявила  на цей раз Костюк? Мінлива Марта, мінлива гра. Але треба привітати з перемогою.
Ответить
+1
roman75zpr
С таким скрипом даются Марте эти победы, с такими нервами, но... молодец, борется
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Serebro1233
Марта; за всю Україну тягни🌞🧢
Одна ти у нас залишилася на цьому мейджорі🏆
Ответить
0
Sashamar
Втішає тільки те, що нервувати довелося менше, ніж прихильникам Свьонтек (або мріяти тим, хто не є її прихильником). Але якщо вже порівнювати, то япономать витратила на Баптіст, гравчиню того ж рівня, що й Сонмез сьогодні, аж годину з чвертю свого дорогоцінного часу. Те саме Саккарі проти Бондар. Ще й присоромила Еліну, мовляв, ось кому ти програла в попередньому колі.
Шкода Лисенятка. Їй на серйозні турніри завжди бракує сил. Хоча з пари начебто ще не знялася. Інші результати в нормі. Наразі Лаура розбирається з черговою росіянкою, будемо сподіватися, що там все скінчиться як і повинно.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Чи буде завтра Марта грати пару?Ті,хто сьогодні бачив її гру,думаю не сумніваються у відповіді.
Ответить
0
introvert
А от статистика тайбрейків Марти по сезону продовжує жахати. Хоча враховуючи, що тайбрейки це все ж таки не лотерея, як прийнято говорити, а в першу чергу психологія - нічого дивного.
Ответить
0
kollekciy
Марту з перемогою. Як і написав автор статті анонсу цієї гри, Марта зумисне робила багато чого, щоб закрити гру аж у трьох сетах. Добре, що Зейнеп також то вмикалася, то вимикалася, як і Марта. Навіть вираз обличчя Марти, сьогодні був такий, як і якість гри. Надіюся, що це таки вплинула на її настрій, не спокійна ніч у Києві. Та буде надія, що до наступної гри Марта буде готова емоційно краще, бо така гра там точно не пройде.
А, так очки захистила то й добре, а далі як пощастить, то й чудово.  
Ответить
0
Vitason
Да,на таких турнірах всі б'ються,тому треба працювати на максимумі,в півсили не виходить!!
Ответить
0
Vitaly Kozak
Хто б там що не казав, а туркеня значно додала у грі. Пам'ятаючи, як вона грала раніше, трохи не розумів, як їй Катруся Волинець поступилась у першому колі.
Ответить
0
Олег Мандрівник
Физуха у неё норм. Осталось психику подтянуть и тактику 
Ответить
0
C.Пеклов
Молодець,через над важкі зусілля зуміла дотиснути суперницю,яка відчайдушно не хотіла програвати...
Ответить
0
Kubok-69
З перемогою! 2,5 сета Марта робила все, щоб не довелося вмикати п'яту. Все-таки довелось.
Ответить
0
introvert
До речі, автор прогнозоанонсу явно щось знав, Марта дійсно з усіх сил намагалася закрити матч в ТРЬОХ партіях. Зробила все можливе і неможливе, щоб не обмежитись двома))
Ответить
-1
Стюард #11
Марта - молодчинка, а турнир - болотное говно (повторюсь) 
Ответить
-3
Vlad Holl
Непроста перемога ,бо треба рота прикрити і зосередитись на грі , і поменше артицизму ,і тоді будуть прості перемоги. Здається її не поміняти.
13 подвійних - це що таке ? 
Ответить
-3
