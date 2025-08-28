Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Марта в трех сетах одолела Зейнеп Сонмез во втором раунде Открытого чемпионата США
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) вышла в третий раунд Открытого чемпионата США 2025!
Во втором круге украинка в трех сетах переиграла представительницу Турции Зейнеп Сонмез (WTA 81) за 2 часа и 32 минуты.
US Open 2025. 1/32 финала
Зейнеп Сонмез (Турция) – Марта Костюк (Украина) [27] – 5:7, 7:6 (7:5), 3:6
В решающей партии Марта уступала 2:3 с брейком, но сумела взять четыре гейма подряд и добыть волевую победу.
Это была вторая встреча соперниц. В феврале 2025 году Костюк одолела Сонмез в 1/32 финала тысячника в Дохе.
Следующей оппоненткой Марты будет победительница противостояния Рената Сарасуа – Диан Парри. На старте US Open 2025 украинская теннисистка справилась с Кэти Бултер.
Для Марты это уже третий выход в третий раунд на кортах Нью-Йорка и второй подряд – лучший результат украинской теннисистки на этом турнире.
Костюк является единственный представительницей Украины, которая все еще продолжает выступления в одиночном разряде.
Одна ти у нас залишилася на цьому мейджорі🏆
Шкода Лисенятка. Їй на серйозні турніри завжди бракує сил. Хоча з пари начебто ще не знялася. Інші результати в нормі. Наразі Лаура розбирається з черговою росіянкою, будемо сподіватися, що там все скінчиться як і повинно.
А, так очки захистила то й добре, а далі як пощастить, то й чудово.
13 подвійних - це що таке ?