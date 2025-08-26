Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
В первом раунде Открытого чемпионата США Марта переиграла Кэти Бултер в двух сетах
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате США 2025.
В первом раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Великобритании Кэти Бултер (WTA 48) за 1 час и 38 минут.
US Open 2025. 1/64 финала
Кэти Бултер (Великобритания) – Марта Костюк (Украина) [27] – 4:6, 4:6
Это была вторая встреча соперниц. В 2024 году Марта уступила Кэти в финале пятисотника в Сан-Диего.
Во втором круге US Open Костюк поборется против Зейнеп Сонмез из Турции, которая на старте соревнований одолела Кэти Волынец.
Марта – единственная украинка, которой удалось пробиться в 1/32 финала мейджора в Нью-Йорке. Ранее преодолеть первый раунд не сумели Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
Костюк в седьмой раз выступает на американском слэме. Ее лучшим результатом является стадия 1/16 финала, до которой она добиралась в 2020 и 2024 годах.
Десяток ейсів в скарбничку кияночки це круто, ну а м`яч від стійки в корт і шоковане обличчя Кеті після продовження розіграшу - однозначно стоп-кадр дня.
До речі, Марта цього разу передслемову вечірку проігнорувала)
Будемо надіятися, що Марта ще додасть якості гри в наступних іграх.
Доречі, а що це за прорив з ейсами? Невже нарешті найняли якогось «Іванішевіча»? Подивимось далі, звісно, але хоть трохи позитива.
https://www.usopen.org/en_US/draws/womens-singles.html
І нажаль Марта Костюк не харків'янка , а киянка.