US Open
26 августа 2025, 19:48 | Обновлено 26 августа 2025, 19:55
3974
31

Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open

В первом раунде Открытого чемпионата США Марта переиграла Кэти Бултер в двух сетах

26 августа 2025, 19:48 | Обновлено 26 августа 2025, 19:55
3974
31
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Великобритании Кэти Бултер (WTA 48) за 1 час и 38 минут.

US Open 2025. 1/64 финала

Кэти Бултер (Великобритания) – Марта Костюк (Украина) [27] – 4:6, 4:6

Это была вторая встреча соперниц. В 2024 году Марта уступила Кэти в финале пятисотника в Сан-Диего.

Во втором круге US Open Костюк поборется против Зейнеп Сонмез из Турции, которая на старте соревнований одолела Кэти Волынец.

Марта – единственная украинка, которой удалось пробиться в 1/32 финала мейджора в Нью-Йорке. Ранее преодолеть первый раунд не сумели Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Костюк в седьмой раз выступает на американском слэме. Ее лучшим результатом является стадия 1/16 финала, до которой она добиралась в 2020 и 2024 годах.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Марта Костюк Кэти Бултер US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
introvert
Ну що ж, вчергове підтверджується правило - чим менше від наших чекаєш, тим більше отримуєш. І навпаки. Хороший старт турніру від Марти. Трохи зайвої метушні при виходах до сітки, решта ж на високому рівні. Єдине - холоднокровності на ключових очках як не було, так і немає. От кому потрібен був той валідол на фініші?)
Десяток ейсів в скарбничку кияночки це круто, ну а м`яч від стійки в корт і шоковане обличчя Кеті після продовження розіграшу - однозначно стоп-кадр дня.
До речі, Марта цього разу передслемову вечірку проігнорувала)
Ответить
+13
Alehandro
Стільки ейсів у Марти, мабуть, за жоден турнір не було
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
SosokDayany
Чудово , Марту з перемогою !
Ответить
+7
kollekciy
Марту з перемогою. Марта доказала деяким вболівальникам, що це було не прокляття, а збіг не вдалих ігрових форм інших українок. Звичайно цей не дуже зручний для Марти раніше гостроатакуючий теніс, трохи хвилював, але Марта впоралася з таким стилем.
Будемо надіятися, що Марта ще додасть якості гри в наступних іграх.  
Ответить
+6
C.Пеклов
Молодчинка!!Підтримала український теніс!Відчувається.що готувалася добре!Подача стала набагато кращою!Так тримати,Марто одна за всіх!
Ответить
+6
Андрій Заліщук
Дякую тобі Марто, ти як ясний промінчик на цьому турнірі, молодець 
Ответить
+5
kollekciy
Тепер за недостатністю українок, можна по вболівати за киянку Лис. 
Ответить
+5
Vitason
Так,після всіх вильотів,бальзам на душу ,головне далі продовжувати грати з максимальною концентрацією! Не розслаблятися і грати до кінця,вижати з себе максимум,думаю непогана сітка,повинна додати впевненості і жаги пройти якомога далі!!
Ответить
+4
Disiny7
Диво та й годі, після усіх наших невдач на цьому US-open, знімаю капелюха
Доречі, а що це за прорив з ейсами? Невже нарешті найняли якогось «Іванішевіча»? Подивимось далі, звісно, але хоть трохи позитива.
Ответить
+4
Forcer Petya
Ну і що я говорив?! А тут не вірили в Марту 🤦 браво Марта! Наша чарівна красуня нарешті принесла перемогу Україні на цьому турнірі! І враховуючи сітку Мартуся може зайти далеко! 
Ответить
+3
Alehandro
Сітка з оф сайту. Після Сонмез --> Заразуа/Паррі
https://www.usopen.org/en_US/draws/womens-singles.html
Ответить
+3
Vitason
З перемогою, напишіть сітку,які реальні шанси у Марти?
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Sergiy20
У Марти в цьому поєдинку стався прорив з ейсами. Давно ми такого не бачили в її виконанні. З перемогою Марту і успіхів у наступних іграх!
Ответить
+1
Vitason
Марта молодец,показала наш украинский характер!!!
Ответить
+1
Олег Мандрівник
Стабильности бы ещё 
Ответить
0
Pat_riot
Отак то, Марта на поки наше всьо) 
Ответить
0
Vitason
Хто там по сітці  далі після Сонмез?
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Александр Шевченко
Марта молодец. Показала наш настоящий киевский характер. Не то что всякие там одессситки обосрашки типа Свитолиной и Ястремской. Поздравления землячке. Киев гордиться тобой, Марта. Не сникла после не реализованных пяти матчболов на приеме и потом взяла и отыграла еще тройной брейкопоинт на своей подаче и взяла матч. Вот он настоящий киевский характер, одесситкам на заметку.
Ответить
-8
Показать Скрыть 2 ответа
Vlad Holl
Шість українок вибули в першому ж колі , залишилася одна Марта . Сказати,що добре грала не можна (вчора Даяна грала набагато краще ) , грала посередньо - просто суперниця слабша чим була у Даяни. Бажаю пройти якомога далі ,але сама гра не дає багато надій .
І нажаль Марта Костюк не харків'янка , а киянка.
Ответить
-11
Показать Скрыть 2 ответа
M
Вот это уже по Харьковски! Браво Марта!!!
Ответить
-13
Показать Скрыть 3 ответа
