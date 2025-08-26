Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Великобритании Кэти Бултер (WTA 48) за 1 час и 38 минут.

US Open 2025. 1/64 финала

Кэти Бултер (Великобритания) – Марта Костюк (Украина) [27] – 4:6, 4:6

Это была вторая встреча соперниц. В 2024 году Марта уступила Кэти в финале пятисотника в Сан-Диего.

Во втором круге US Open Костюк поборется против Зейнеп Сонмез из Турции, которая на старте соревнований одолела Кэти Волынец.

Марта – единственная украинка, которой удалось пробиться в 1/32 финала мейджора в Нью-Йорке. Ранее преодолеть первый раунд не сумели Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Костюк в седьмой раз выступает на американском слэме. Ее лучшим результатом является стадия 1/16 финала, до которой она добиралась в 2020 и 2024 годах.

Getty Images/Global Images Ukraine

