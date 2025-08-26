Стала известна потенциальная соперница Костюк в 1/32 финала US Open 2025
Во втором раунде Марта может сыграть с Зейнеп Сонмез, если пройдет Кэти Бултер
Турецкая теннисистка Зейнеп Сонмез (WTA 81) может стать соперницей украинки Марты Костюк (WTA 28) в 1/32 финала Открытого чемпионата США 2025.
В первом раунде US Open Сонмез в двух сетах одолела представительницу США Кэти Волынец (WTA 109) за 1 час и 26 минут.
US Open 2025. 1/64 финала
Кэти Волынец (США) [Q] – Зейнеп Сонмез (Турция) – 3:6, 4:6
Сонмез и Волынец провели первое очное противостояние.
Марта выйдет на Зейнеп в том случае, если в своем стартовом поединке на US Open одолеет Кэти Бултер. Встреча Костюк и Бултер состоится 26 августа в 18:00 по Киеву.
Ранее Марта играла против Сонмез только один раз. В 2025 году на тысячнике в Дохе украинка одолела турчанку со счетом 6:3, 6:3.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер – о поединке Кроуфорд – Канело
Поединок состоится 26 августа и начнется в 22:00 по Киеву