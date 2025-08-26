Стала известна потенциальная соперница Костюк в 1/32 финала US Open 2025

Турецкая теннисистка Зейнеп Сонмез (WTA 81) может стать соперницей украинки Марты Костюк (WTA 28) в 1/32 финала Открытого чемпионата США 2025.

В первом раунде US Open Сонмез в двух сетах одолела представительницу США Кэти Волынец (WTA 109) за 1 час и 26 минут.

US Open 2025. 1/64 финала

Кэти Волынец (США) [Q] – Зейнеп Сонмез (Турция) – 3:6, 4:6

Сонмез и Волынец провели первое очное противостояние.

Марта выйдет на Зейнеп в том случае, если в своем стартовом поединке на US Open одолеет Кэти Бултер. Встреча Костюк и Бултер состоится 26 августа в 18:00 по Киеву.

Ранее Марта играла против Сонмез только один раз. В 2025 году на тысячнике в Дохе украинка одолела турчанку со счетом 6:3, 6:3.