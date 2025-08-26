Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стала известна потенциальная соперница Костюк в 1/32 финала US Open 2025
US Open
26 августа 2025, 07:57 |
316
0

Стала известна потенциальная соперница Костюк в 1/32 финала US Open 2025

Во втором раунде Марта может сыграть с Зейнеп Сонмез, если пройдет Кэти Бултер

26 августа 2025, 07:57 |
316
0
Стала известна потенциальная соперница Костюк в 1/32 финала US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Зейнеп Сонмез

Турецкая теннисистка Зейнеп Сонмез (WTA 81) может стать соперницей украинки Марты Костюк (WTA 28) в 1/32 финала Открытого чемпионата США 2025.

В первом раунде US Open Сонмез в двух сетах одолела представительницу США Кэти Волынец (WTA 109) за 1 час и 26 минут.

US Open 2025. 1/64 финала

Кэти Волынец (США) [Q] – Зейнеп Сонмез (Турция) – 3:6, 4:6

Сонмез и Волынец провели первое очное противостояние.

Марта выйдет на Зейнеп в том случае, если в своем стартовом поединке на US Open одолеет Кэти Бултер. Встреча Костюк и Бултер состоится 26 августа в 18:00 по Киеву.

Ранее Марта играла против Сонмез только один раз. В 2025 году на тысячнике в Дохе украинка одолела турчанку со счетом 6:3, 6:3.

По теме:
Марта Костюк – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Кэти Бултер. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 26 августа
Марта Костюк US Open 2025 Зейнеп Сонмез Кэти Волынец
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Бокс | 26 августа 2025, 08:36 0
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»

Промоутер – о поединке Кроуфорд – Канело

Пафос – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 26 августа 2025, 08:07 4
Пафос – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Пафос – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 26 августа и начнется в 22:00 по Киеву

Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Футбол | 25.08.2025, 09:05
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
45-летняя Винус Уильямс выиграла сет у 13-й ракетки в 1/64 финала US Open
Теннис | 26.08.2025, 06:39
45-летняя Винус Уильямс выиграла сет у 13-й ракетки в 1/64 финала US Open
45-летняя Винус Уильямс выиграла сет у 13-й ракетки в 1/64 финала US Open
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
Теннис | 25.08.2025, 16:56
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 2
Бокс
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
25.08.2025, 01:38 7
Бокс
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
25.08.2025, 00:02
Бокс
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
25.08.2025, 04:03 6
Футбол
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 7
Футбол
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 6
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
25.08.2025, 03:56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем