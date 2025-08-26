Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
Марта Костюк – Кэти Бултер. Прогноз и анонс на матч US Open 2025

Поединок 1/64 финала состоится 26 августа и начнется в 18:00 по Киеву

Марта Костюк – Кэти Бултер. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Коллаж Sport.ua

25 августа, в первом матче Открытого чемпионата США встретятся Марта Костюк (WTA 48) и Кэти Бултер (WTA 28).

Игра начнется в 18:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинская теннисистка никак не может показать свой максимум в этом сезоне. Нельзя сказать, что Марта играет плохо, однако, она может на порядок лучше. На недавнем турнире в Монреале спортсменка дошла до четвертьфинала, где при счете 1:6, 1:2 снялась против Рыбакиной.

В Цинциннати Костюк начала с разгромной победы над Татьяной Марией – 6:0, 6:1, а потом не вышла на матч против мощной Свентек из-за травмы запястья. Непонятно, в каком состоянии теннисистка перед стартом этого турнира, не чувствует ли она физического дискомфорта. В этом сезоне Марта провела 24 матча на харде, одержав 14 побед.

Кэти Бултер

Британская теннисистка не может похвастаться большими успехами в этом сезоне, в рейтинге она потеряла 24 позиции. Чтоб обрести уверенность, Бултер даже сыграла на челленджере в Париже, который смогла в итоге выиграть. На уровне Тура в этом сезоне спортсменка всего раз смогла выиграть два матча кряду.

Хуже всего британка играет сейчас на харде, всего 5 побед в 13 матчах. Бултер проиграла 5 из 6 последних встреч, поэтому находится не в лучшей форме. Перед US Open теннисистка попробовала свои силы в Кливленде, там обыграла китаянку Юань, после чего уступила в трех сета швейцарке Голубич. Учитывая нынешнюю форму Бултер, она не способна противостоять сопернице высокого уровня.

Личные встречи

Теннисистки пересекались всего раз, но матч был важный, в прошлом году они играли в финале пятисотника в Сан-Диего. Тогда британка одержала волевую победу – 5:7, 6:2, 6:2.

Прогноз

Обе теннисистки не могут похвастаться стабильностью в этом сезоне, но по мнению букмекеров, Костюк все-таки считается небольшим фаворитом. Потенциал украинки действительно выше, главное показать свою игру.

Британка неважно играла в последнее время, так что выстрелить на US Open будет сложно. Поставлю здесь на победу Костюк с форой -2,5 гейма. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.70.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
26.08.2025 -
18:00
Кэти Бултер
По теме:
Марта Костюк – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стала известна потенциальная соперница Костюк в 1/32 финала US Open 2025
Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 26 августа
Марта Костюк Кэти Бултер US Open 2025 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
