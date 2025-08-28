Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
В Киеве состоялась жеребьевка очередного раунда
28 августа в 14:00 в Киеве состоялась жеребьевка раунда 1/16 финала Кубка Украины.
В соревнованиях на этом этапе примут участие 32 клуба. С этой стадии в игру вступают 4 клуба-представителя Украины в еврокубках: Динамо Киев, Шахтер Донецк, Александрия, Полесье Житомир.
В 1/16 финала Кубка Украины сыграют: 11 команд УПЛ, 12 команд Первой лиги, 4 команды Второй лиги, 5 аматорских команд:
По итогам жеребьевки определено 16 пар команд.
Определены соперники для клубов-грандов: Динамо сыграет с Александрией, а Шахтер встретится с клубом Полесье Ставки.
Кубок Украины 2025/26. Жеребьевка 1/16 финала
- Колос Полонное – Металлист 1925 Харьков
- Александрия – Динамо Киев
- Металлург Запорожье – Феникс-Мариуполь
- Левый Берег Киев – Виктория Сумы
- Ингулец Петрово – Подолье Хмельницкий
- Рух Львов – Полесье Житомир
- Полесье Ставки – Шахтер Донецк
- Агротех Тишковка – Черноморец Одесса
- Нива Винница – Горняк-Спорт
- Металлист Харьков – ЛНЗ Черкассы
- Лесное – Олимпия Савинцы
- Денгофф Дениховка – Агробизнес Волочиск
- Чернигов – Кривбасс Кривой Рог
- Буковина Черновцы – Карпаты Львов
- Локомотив Киев – Верес Ровно
- Полтава – Нива Тернополь
