  Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Кубок Украины
28 августа 2025, 14:30
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера

В Киеве состоялась жеребьевка очередного раунда

Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Коллаж Sport.ua

28 августа в 14:00 в Киеве состоялась жеребьевка раунда 1/16 финала Кубка Украины.

В соревнованиях на этом этапе примут участие 32 клуба. С этой стадии в игру вступают 4 клуба-представителя Украины в еврокубках: Динамо Киев, Шахтер Донецк, Александрия, Полесье Житомир.

В 1/16 финала Кубка Украины сыграют: 11 команд УПЛ, 12 команд Первой лиги, 4 команды Второй лиги, 5 аматорских команд:

По итогам жеребьевки определено 16 пар команд.

Определены соперники для клубов-грандов: Динамо сыграет с Александрией, а Шахтер встретится с клубом Полесье Ставки.

Кубок Украины 2025/26. Жеребьевка 1/16 финала

  • Колос Полонное – Металлист 1925 Харьков
  • Александрия – Динамо Киев
  • Металлург Запорожье – Феникс-Мариуполь
  • Левый Берег Киев – Виктория Сумы
  • Ингулец Петрово – Подолье Хмельницкий
  • Рух Львов – Полесье Житомир
  • Полесье Ставки – Шахтер Донецк
  • Агротех Тишковка – Черноморец Одесса
  • Нива Винница – Горняк-Спорт
  • Металлист Харьков – ЛНЗ Черкассы
  • Лесное – Олимпия Савинцы
  • Денгофф Дениховка – Агробизнес Волочиск
  • Чернигов – Кривбасс Кривой Рог
  • Буковина Черновцы – Карпаты Львов
  • Локомотив Киев – Верес Ровно
  • Полтава – Нива Тернополь

Инфографика

Видеозапись жеребьевки

