Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера

28 августа в 14:00 в Киеве состоялась жеребьевка раунда 1/16 финала Кубка Украины.

В соревнованиях на этом этапе примут участие 32 клуба. С этой стадии в игру вступают 4 клуба-представителя Украины в еврокубках: Динамо Киев, Шахтер Донецк, Александрия, Полесье Житомир.

В 1/16 финала Кубка Украины сыграют: 11 команд УПЛ, 12 команд Первой лиги, 4 команды Второй лиги, 5 аматорских команд:

По итогам жеребьевки определено 16 пар команд.

Определены соперники для клубов-грандов: Динамо сыграет с Александрией, а Шахтер встретится с клубом Полесье Ставки.

Кубок Украины 2025/26. Жеребьевка 1/16 финала

Колос Полонное – Металлист 1925 Харьков

Александрия – Динамо Киев

Металлург Запорожье – Феникс-Мариуполь

Левый Берег Киев – Виктория Сумы

Ингулец Петрово – Подолье Хмельницкий

Рух Львов – Полесье Житомир

Полесье Ставки – Шахтер Донецк

Агротех Тишковка – Черноморец Одесса

Нива Винница – Горняк-Спорт

Металлист Харьков – ЛНЗ Черкассы

Лесное – Олимпия Савинцы

Денгофф Дениховка – Агробизнес Волочиск

Чернигов – Кривбасс Кривой Рог

Буковина Черновцы – Карпаты Львов

Локомотив Киев – Верес Ровно

Полтава – Нива Тернополь

