Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
25 августа 2025, 19:05 | Обновлено 25 августа 2025, 19:32
Итоги 1/32 финала Кубка Украины. Какие команды сыграют в следующем этапе

Со стадии 1/16 финала в борьбу вступят Динамо, Шахтер, Александрия, Полесье

Sport.ua

С 22 по 25 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка Украины 2025/26.

В этом сезоне в розыгрыше Кубка участвуют 68 команд, среди которых 47 профессиональных и 21 аматорская.

Выбыли из борьбы уже 5 команд УПЛ: Колос, Заря, Эпицентр, Кудровка, Оболонь.

Четыре представителя Украины в еврокубках (Динамо, Шахтер, Полесье, Александрия) начнут выступление с 1/16 финала.

Осталось в игре 32 команды, которые будет поделены на 16 пар на стадии 1/16 финала. Жеребьевка пройдет 28 августа.

В 1/16 финала Кубка Украины сыграют:

  • 11 команд УПЛ: Динамо Киев, Шахтер Донецк, Александрия, Полесье Житомир, Карпаты Львов, Кривбасс Кривой Рог, Рух Львов, ЛНЗ Черкассы, Верес Ровно, Полтава, Металлист 1925 Харьков
  • 12 команд Первой лиги: Черноморец Одесса, Металлист Харьков, Левый Берег Киев, Агробизнес Волочиск, Виктория Сумы, Ингулец Петрово, Металлург Запорожье, Буковина Черновцы, Подолье Хмельницкий, Феникс-Мариуполь, Нива Тернополь, Чернигов
  • 3 команды Второй лиги: Локомотив Киев, Горняк-Спорт, Лесное
  • 5 аматорских команд: Олимпия Савинцы, Денгофф Дениховка, Агротех Тишковка, Колос Полонное, Полесье Ставки.

​Клуб ЮКСА одержал победу над винницкой Нивой (3:1), однако команде из Тарасовки грозит техпоражение из-за выхода на поле игрока, не заявленного на матч. На 46-й минуте вместо бразильца Педро Акасио на замену вышел парагвайский легионер Парагвай (Пабло Рамон Кастро Гонсалес). Поскольку он не был включен в заявку, то не имел права участвовать в поединке. Скорее всего, КДК УАФ по итогам рассмотрения ситуации засчитает ЮКСА техническое поражение, а винницкая Нива выйдет в следующий раунд Кубка Украины.

Кубок Украины 2025/26. 1/32 финала

22 августа 2025

  • 13:00. Маяк Сарны – Металлист Харьков – 0:2
  • 13:00. Виктория Сумы – Ворскла Полтава – 1:0
  • 15:30. Карбон Черкассы – Ингулец Петрово – 1:2
  • 17:30. Локомотив Киев – Колос Ковалевка – 2:2 (пен. 4:2)

23 августа 2025

  • 12:00. IRON Запорожье – Полтава – 1:5
  • 12:00. Олимпия Савинцы – Вильховцы – 1:1 (пен. 3:1)
  • 13:00. Денгофф Дениховка – Прикарпатье – 2:2 (пен. 11:10)
  • 13:00. Агротех Тишковка – Эпицентр – 1:1 (пен. 7:6)
  • 13:00. Черноморец Одесса – Заря Луганск – 2:1
  • 13:00. Фазенда Черновцы – Металлург Запорожье – 0:1
  • 14:00. Авангард Лозовая – Буковина Черновцы – 0:3
  • 14:00. Пробой Городенка – ЛНЗ Черкассы – 0:1
  • 14:00. Коростень / Агро-Нива – Верес Ровно – 0:4
  • 14:00. Горняк-Спорт – Тростянец – 0:0 (пен. 4:3)
  • 15:30. Скала 1911 Стрый – Подолье Хмельницкий – 0:0 (пен. 4:5)
  • 18:00. Левый Берег Киев – Кудровка – 0:0 (пен. 3:0)

24 августа 2025

  • 13:00. Пенуэл Кривой Рог – Карпаты Львов – 0:8
  • 14:00. Куликов-Белка – Кривбасс Кривой Рог – 0:3
  • 15:00. Кормил Яворов – Рух Львов – 1:2
  • 15:00. Колос Полонное – Нефтяник Долина – 0:0 (пен. 4:1)
  • 15:30. Ужгород – Феникс-Мариуполь – 1:2
  • 15:30. Нива Винница – ЮКСА Тарасовка – 1:3 (ожидается техпоражение гостей)
  • 18:00. Металлист 1925 Харьков – Оболонь Киев – 2:0

25 августа 2025

  • 13:00. Реал Фарма Одесса – Нива Тернополь – 0:3
  • 14:00. Чайка П.Борщаговка – Лесное – 0:4
  • 15:30. Диназ Вышгород – Агробизнес Волочиск – 0:3
  • 15:30. Атлет Киев – Чернигов – 0:1
  • 15:30. Полесье Ставки – Ребел Киев – 3:0

