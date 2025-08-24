Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Украины. Карпаты забили 8 раз, успех Руха, Кривбасса, Металлиста 1925
Кубок Украины
24 августа 2025, 22:47 | Обновлено 24 августа 2025, 22:59
121
0

Кубок Украины. Карпаты забили 8 раз, успех Руха, Кривбасса, Металлиста 1925

Итоги игрового дня: продолжается стадия 1/32 финала

24 августа 2025, 22:47 | Обновлено 24 августа 2025, 22:59
121
0
Кубок Украины. Карпаты забили 8 раз, успех Руха, Кривбасса, Металлиста 1925
Sport.ua

24 августа состоялись очередные матчи 1/32 финала Кубка Украины 2025/26.

В этот игровой день львовские Карпаты отгрузили 8 мячей в ворота клуба Пенуэл из Кривого Рога (8:0).

Успеха достигли львовский Рух, криворожский Кривбасс, харьковский Металлиста 1925.

Также в 1/16 финала прошли ЮКСА Тарасовка, Феник-Мариуполь, Колос Полонное.

В этом сезоне в розыгрыше Кубка участвуют 68 команд, среди которых 47 профессиональных и 21 аматорская. На стадии 1/32 финала Кубка Украины играют: 12 команд Украинской Премьер-лиги, 16 команд Первой лиги, 15 команд Второй лиги, 5 представителей ААФУ, 8 победителей квалификационного раунда.

Четыре представителя Украины в еврокубках (Динамо, Шахтер, Полесье, Александрия) начнут выступление с 1/16 финала.

Кубок Украины 2025/26. 1/32 финала, 24 августа 2025

13:00. Пенуэл Кривой Рог – Карпаты Львов – 0:8

Голы: Адамюк, 25, 43, Краснопир, 49, Пауло Витор, 55, Клименко, 62, Танда, 67, Бруниньо, 83, Невес, 90

14:00. Куликов-Белка – Кривбасс Кривой Рог – 0:3

Голы: Бар Лин, 51, 56, Твердохлеб, 54 (пен)

15:00. Кормил Яворов – Рух Львов – 1:2

Голы: Полюха, 53 – Фаал, 71, Клайвер, 80

15:00. Колос Полонное – Нефтяник Долина – 0:0 (пен. 4:1)

15:30. Ужгород – Феникс-Мариуполь – 1:2

Голы: Эмере, 54 – Сидоренко, 25, 29

15:30. Нива Винница – ЮКСА Киев – 1:3

Голы: Колчин, 56, Матеус Паглиарини, 20, 26, Матеус Фого, 90+1 (пен)

18:00. Металлист 1925 Харьков – Оболонь Киев – 2:0

Голы: Итодо, 8, Дубко, 86 (автогол)

Инфографика

По теме:
«За неделю до матча собирали арбузы». Лидер Агротеха – о сенсации в Кубке
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Эта игра была для него полезной»
Стало известно, когда может состояться официальный дебют Усика в футболе
Кубок Украины по футболу статистические расклады выбор редакции Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Нива Винница Ужгород Оболонь Киев Металлист 1925 Рух Львов ЮКСА Тарасовка Колос Полонное Пенуэл Кривой Рог Металлист 1925 - Оболонь Куликов-Белка Нефтяник Долина Кормил Яворов Феникс-Мариуполь
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбику доверились в конце матча. Рома открыла сезон победой
Футбол | 23 августа 2025, 23:45 5
Довбику доверились в конце матча. Рома открыла сезон победой
Довбику доверились в конце матча. Рома открыла сезон победой

«Римляне» победили «Болонью»

Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Бокс | 24 августа 2025, 11:30 1
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»

Американец похвалил Шугара Рэя Робинсона

«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Футбол | 24.08.2025, 03:44
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Фулхэм – Ман Юнайтед – 1:1. Красные Дьяволы потеряли очки. Видео голов
Футбол | 24.08.2025, 22:23
Фулхэм – Ман Юнайтед – 1:1. Красные Дьяволы потеряли очки. Видео голов
Фулхэм – Ман Юнайтед – 1:1. Красные Дьяволы потеряли очки. Видео голов
Довели дело до конца. Металлист 1925 победил Оболонь
Футбол | 24.08.2025, 19:52
Довели дело до конца. Металлист 1925 победил Оболонь
Довели дело до конца. Металлист 1925 победил Оболонь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
22.08.2025, 21:13
Волейбол
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 2
Футбол
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
24.08.2025, 09:20 18
Футбол
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
23.08.2025, 11:18 1
Футбол
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
23.08.2025, 16:39 4
Футбол
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
23.08.2025, 05:12 2
Бокс
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
23.08.2025, 04:23 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем