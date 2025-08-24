Кубок Украины. Карпаты забили 8 раз, успех Руха, Кривбасса, Металлиста 1925
Итоги игрового дня: продолжается стадия 1/32 финала
24 августа состоялись очередные матчи 1/32 финала Кубка Украины 2025/26.
В этот игровой день львовские Карпаты отгрузили 8 мячей в ворота клуба Пенуэл из Кривого Рога (8:0).
Успеха достигли львовский Рух, криворожский Кривбасс, харьковский Металлиста 1925.
Также в 1/16 финала прошли ЮКСА Тарасовка, Феник-Мариуполь, Колос Полонное.
В этом сезоне в розыгрыше Кубка участвуют 68 команд, среди которых 47 профессиональных и 21 аматорская. На стадии 1/32 финала Кубка Украины играют: 12 команд Украинской Премьер-лиги, 16 команд Первой лиги, 15 команд Второй лиги, 5 представителей ААФУ, 8 победителей квалификационного раунда.
Четыре представителя Украины в еврокубках (Динамо, Шахтер, Полесье, Александрия) начнут выступление с 1/16 финала.
Кубок Украины 2025/26. 1/32 финала, 24 августа 2025
13:00. Пенуэл Кривой Рог – Карпаты Львов – 0:8
Голы: Адамюк, 25, 43, Краснопир, 49, Пауло Витор, 55, Клименко, 62, Танда, 67, Бруниньо, 83, Невес, 90
14:00. Куликов-Белка – Кривбасс Кривой Рог – 0:3
Голы: Бар Лин, 51, 56, Твердохлеб, 54 (пен)
15:00. Кормил Яворов – Рух Львов – 1:2
Голы: Полюха, 53 – Фаал, 71, Клайвер, 80
15:00. Колос Полонное – Нефтяник Долина – 0:0 (пен. 4:1)
15:30. Ужгород – Феникс-Мариуполь – 1:2
Голы: Эмере, 54 – Сидоренко, 25, 29
15:30. Нива Винница – ЮКСА Киев – 1:3
Голы: Колчин, 56, Матеус Паглиарини, 20, 26, Матеус Фого, 90+1 (пен)
18:00. Металлист 1925 Харьков – Оболонь Киев – 2:0
Голы: Итодо, 8, Дубко, 86 (автогол)
