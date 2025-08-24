Довели дело до конца. Металлист 1925 победил Оболонь

Не прошло и трех недель, как «Металлист 1925» и «Оболонь» играли между собой на старте нового сезона УПЛ, как здесь история продолжилась, и оба коллектива пересеклись друг с другом уже в Кубке Украины.

По сравнению с матчем против «Александрии» Младен Бартулович сделал 4 замены в стартовом составе харьковского клуба: вместо Мартынюка, Павлюка, Калитвинцева и Антюха с первых минут вышли Крупский, Салюк, Гаджиев и Забергджа. Его коллега по цеху Александр Антоненко прибег к более кадровым перестановкам в составе «пивоваров». Марченко, Шевченко, Приймака, Слободяна, Чеха, Устименко и Бычека сменили Федоривский, Прокопенко, Ломницкий, Черненко, Нестеренко, Близниченко и Мединский.

С первых минут «Металлист 1925» на правах хозяев захватил инициативу и начал в дебюте матча создавать моменты у чужих ворот. Сначала новичок команды Забергджа уже мог записать в свой актив забитый мяч, но пробил мимо ворот. Но вскоре харьковчане уже имели повод для радости, потому что им удалось забить гол в следующей атаке. «Пивоварам» удалось отразить первую волну атаки, однако оборона гостей успустила Итодо возле собственной штрафной, который принял верховой мяч на грудь, и слету точно пробил в угол ворот. Для нигерийского форварда этот гол стал первым в футболке «Металлиста 1925».

После пропущенного гола хозяева также продолжали владеть инициативой, но удары по воротам от Калюжного принимали на себя защитника «Оболони». Гости же пытались угрожать воротам «Металлиста 1925» в основном во время стандартов, но с ударами головой Курко и Ломницкого без проблем справился Варакута.

Во втором тайме «пивовары» сразу начали давить, ведь, скорее всего, получили на орехи от Антоненко. Сначала Нестеренко здорово убежал на ударную позицию, но не смог переиграть Варакуту. Через несколько мгновений Суханов замыкал прострел Мединского, однако попал в перекладину. Также свой момент имел Ломницкий, пробив головой в сантиметрах от ворот. Однако такой эффект от «Оболони» подействовал только в стартовые 10 минут тайма, потому что позже обе команды особо не имели реальных поводов для взятия ворот. Да, были удары от Калюжного, Антюха, Литвиненко, Гаджиева, однако их смело можно было бы записать в статистику.

Казалось, что минимальный счет будет держаться вплоть до финального свистка, но под занавес игры «Металлист 1925» удвоил преимущество. Мартынюк на левом фланге подал в штрафную зону, где Дубко пытаясь выбить мяч, забил в свои ворота. Харьковчане также могли забить третий гол, но Федоривский спас «Оболонь» от разгрома после удара Ари Моуры.

В итоге «Металлист 1925» смог победить «Оболонь», что не удалось сделать в чемпионате, нанеся «пивоварам» первое поражение в новом сезоне.

Следующий тур «Металлист 1925» сыграет дома против «Руха». «Оболонь» свой матч проведет на выезде против «Кривбасса».

Кубок Украины. 1/32 финала

«Металлист 1925» - «Оболонь» - 2:0

Голы: Итодо, 8, Дубко (аг), 88

Предупреждения: Капинус, 43, Ари Моура, 86 – Прокопенко, 66

«Металлист 1925»: Варакута – Крупский, Салюк, Шабанов, Капинус (Мартынюк, 55) – Калюжный – Рашица (Антюх, 63), Забергджа (Калитвинцев, 55), Литвиненко, Гаджиев (Ари Моура, 83) – Итодо (Мба, 55)

«Оболонь»: Федоривский – Прокопенко (Слободян, 69), Дубко, Ломницкий (Семёнов, 81), Курко, Мединский – Черненко, Кулаковский (Чех, 69), Нестеренко – Близниченко (Шевченко, 46), Суханов (Устименко, 63)

Арбитр: Михаил Райда (Ужгород)

Стадион: «Центральный» (Житомир)

Удары (в створ): 14 (4) – 11 (1)

Угловые: 4 – 5

Оффсайды: 1 – 3

МЕТАЛЛИСТ 1925 – ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C