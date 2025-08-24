Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Довели дело до конца. Металлист 1925 победил Оболонь
Кубок Украины
Металлист 1925
24.08.2025 18:00 – FT 2 : 0
Оболонь
Кубок Украины
24 августа 2025, 19:52 | Обновлено 24 августа 2025, 20:31
1725
18

Довели дело до конца. Металлист 1925 победил Оболонь

Харьковчане в Кубке Украины оказались сильнее «пивоваров»

24 августа 2025, 19:52 | Обновлено 24 августа 2025, 20:31
1725
18
Довели дело до конца. Металлист 1925 победил Оболонь
ФК Металлист 1925

Не прошло и трех недель, как «Металлист 1925» и «Оболонь» играли между собой на старте нового сезона УПЛ, как здесь история продолжилась, и оба коллектива пересеклись друг с другом уже в Кубке Украины.

По сравнению с матчем против «Александрии» Младен Бартулович сделал 4 замены в стартовом составе харьковского клуба: вместо Мартынюка, Павлюка, Калитвинцева и Антюха с первых минут вышли Крупский, Салюк, Гаджиев и Забергджа. Его коллега по цеху Александр Антоненко прибег к более кадровым перестановкам в составе «пивоваров». Марченко, Шевченко, Приймака, Слободяна, Чеха, Устименко и Бычека сменили Федоривский, Прокопенко, Ломницкий, Черненко, Нестеренко, Близниченко и Мединский.

С первых минут «Металлист 1925» на правах хозяев захватил инициативу и начал в дебюте матча создавать моменты у чужих ворот. Сначала новичок команды Забергджа уже мог записать в свой актив забитый мяч, но пробил мимо ворот. Но вскоре харьковчане уже имели повод для радости, потому что им удалось забить гол в следующей атаке. «Пивоварам» удалось отразить первую волну атаки, однако оборона гостей успустила Итодо возле собственной штрафной, который принял верховой мяч на грудь, и слету точно пробил в угол ворот. Для нигерийского форварда этот гол стал первым в футболке «Металлиста 1925».

После пропущенного гола хозяева также продолжали владеть инициативой, но удары по воротам от Калюжного принимали на себя защитника «Оболони». Гости же пытались угрожать воротам «Металлиста 1925» в основном во время стандартов, но с ударами головой Курко и Ломницкого без проблем справился Варакута.

Во втором тайме «пивовары» сразу начали давить, ведь, скорее всего, получили на орехи от Антоненко. Сначала Нестеренко здорово убежал на ударную позицию, но не смог переиграть Варакуту. Через несколько мгновений Суханов замыкал прострел Мединского, однако попал в перекладину. Также свой момент имел Ломницкий, пробив головой в сантиметрах от ворот. Однако такой эффект от «Оболони» подействовал только в стартовые 10 минут тайма, потому что позже обе команды особо не имели реальных поводов для взятия ворот. Да, были удары от Калюжного, Антюха, Литвиненко, Гаджиева, однако их смело можно было бы записать в статистику.

Казалось, что минимальный счет будет держаться вплоть до финального свистка, но под занавес игры «Металлист 1925» удвоил преимущество. Мартынюк на левом фланге подал в штрафную зону, где Дубко пытаясь выбить мяч, забил в свои ворота. Харьковчане также могли забить третий гол, но Федоривский спас «Оболонь» от разгрома после удара Ари Моуры.

В итоге «Металлист 1925» смог победить «Оболонь», что не удалось сделать в чемпионате, нанеся «пивоварам» первое поражение в новом сезоне.

Следующий тур «Металлист 1925» сыграет дома против «Руха». «Оболонь» свой матч проведет на выезде против «Кривбасса».

Кубок Украины. 1/32 финала

«Металлист 1925» - «Оболонь» - 2:0

Голы: Итодо, 8, Дубко (аг), 88

Предупреждения: Капинус, 43, Ари Моура, 86 – Прокопенко, 66

«Металлист 1925»: Варакута – Крупский, Салюк, Шабанов, Капинус (Мартынюк, 55) – Калюжный – Рашица (Антюх, 63), Забергджа (Калитвинцев, 55), Литвиненко, Гаджиев (Ари Моура, 83) – Итодо (Мба, 55)

«Оболонь»: Федоривский – Прокопенко (Слободян, 69), Дубко, Ломницкий (Семёнов, 81), Курко, Мединский – Черненко, Кулаковский (Чех, 69), Нестеренко – Близниченко (Шевченко, 46), Суханов (Устименко, 63)

Арбитр: Михаил Райда (Ужгород)

Стадион: «Центральный» (Житомир)

Удары (в створ): 14 (4) – 11 (1)

Угловые: 4 – 5

Оффсайды: 1 – 3

МЕТАЛЛИСТ 1925 – ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

Кубок Украины по футболу Металлист 1925 Оболонь Киев Металлист 1925 - Оболонь отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Комментарии 18
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pe4kin
хороший матч, повезло металу что рэф вратарю чистую красную в начале игры не показал
Ответить
+3
serhiy111
Багато перебіжчиків за фейковий вболівають )))
Ответить
0
sania
Тільки чомусь гру дивилися двоє "харків'ян" пишучих тут..
Ответить
0
Показать Скрыть 6 ответов
Андрій Заліщук
Ну всьо, через пару років ми будемо свідками харківського характеру в фіналі ЛЧ...
Ответить
0
Отаман
Дуже добре 
Ответить
-2
Kharkiv
С победой всех Харьковчан
 Ближайшие несколько дней отмечаем, а в четверг все снова идём болеть за наших желто-синих собратьев из Маккаби
Ответить
-2
М-Харьков 1925
Отличная команда, замечательная игра, великолепная победа и шикарный подарок для всех Харьковчан к вчерашнему Дню города! Вполне можем замахнуцца в этом сезоне и на чемпионство, и на Кубок!
Ответить
-4
_9Quantum19_KhM25
З перемогою!!💛💙🇺🇦💪🔥 Дякуємо нашому клубу за подарунок до Дня Міста, що був вчора.💪🇺🇦💪🔥 Харків - місто-Герой!!💛💙💪🇺🇦🇺🇦💪🔥💙💛🔥
З Днем Незалежності, Україно!!💪🔥🇺🇦💪🇺🇦💙💛💛💙🇺🇦🇺🇦
🇺🇦🇺🇦
Ответить
-4
Arera
суркис куда ты под кровать полез?? Вылазь мы уже пришли!!!
Ответить
-6
M
Браво, Металлист1925 !
Во славу Первой Столицы!
Мы завоюем этот Кубок Украины и сложим в него золотые медали УПЛ!!!
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
Kharkovchane
Узрите мощь и силу Харьковского характера! И это только начало.
травур во второй столице. Готовься динама ты следущая!
Ответить
-7
