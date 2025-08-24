Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Металлист 1925 – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Металлист 1925
24.08.2025 18:00 - : -
Оболонь
24 августа 2025, 00:14 | Обновлено 24 августа 2025, 00:16
Металлист 1925 – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/32 финала Кубка Украины

Фк Металлист 1925

В воскресенье, 24 августа, состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором «Металлист 1925» встретится с «Оболонью». Матч пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», игра начнется в 18:00.

Еще не так давно данные коллективы на старте сезона выясняли, кто достоин победы в рамках УПЛ, но в итоге фортуна наградила харьковчан и «пивоваров» одним очком. А уже после очного противостояния в первом туре судьба отправила «пивоваров» в первую пятерку благодаря победам столичного клуба над «Александрией» и «Рухом».

Харьковчане же после возвращения в УПЛ собрали «сет» из ничьи, поражения и победы и осели в середине турнирной таблицы. Теперь «Металлист 1925» примет участие в национальном кубке, где ему будет противостоять «Оболонь», с которой харьковский клуб пересекался как в элитном дивизионе, так и в Первой лиге. Теперь пришел черед узнать кто окажется сильнее в Кубке.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Металлист 1925
24 августа 2025
18:00
Оболонь
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
